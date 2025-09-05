ЈЕДВА ЧЕКАМ ШАНСУ И У ВОШИНОМ ПРВОМ ТИМУ: Срђан Боровина дао два гола у дресу Србије
Србија на погон Срђана Боровине! Четири минута – два гола, импресивно.
Наша репрезентација (У19) победила је вршњаке из Црне Горе са 4:0 на старту Меморијалног турнира „Стеван Ћеле Вилотић”.
Фудбалер Војводине, Срђан Боровина одиграо је фантастичан меч и тиме је потврдио да је велика будућност клуба из Новог Сада и српске репрезентације.
– Најбитније је да смо као тим одиграли добар меч и успели да дођемо до победе. Задовољан сам, наравно, због добре игре коју сам приказао и што је то крунисано са два гола – рекао је Боровиназа клупски сајт.
Није потребно превише истицати колико значи када се погоди два пута и то у државном дресу.
– Нама нападачима значи сваки погодак за самопоуздање, посебно у репрезентацији. Гол за своју државу је најлепши осећај који један фудбалер може да доживи.
Ритам је паклен, а нема стајања, већ жеља да се настави још јаче.
– Следeћа је утакмица са Мађарском, затим са Португалом. Прво се концентришем на те две утакмице и да овај турнир завршимо како треба и надам се – освојимо. Затим, имамо два пријатељска меча са Русијом у октобру, где се додатно спремамо за квалификације које нас чекају у новембру у Хрватској. Тамо идемо са максималним амбицијама.
Боровина напредује и кроз рад са тренером омладинаца Војводине – Гојком Качаром.
– Значи ми рад са њим, он је велико фудбалско име и преноси ми његово искуство које је стекао како би ми помогао да и ја направим велику каријеру.
Жеља свих у табору Воше је да виде своју децу и у сениорској конкуренцији на терену. Боровину сигурно чека шанса.
– Искрено се надам да ћу што пре добити шансу у првом тиму. Овде у репрезентацији већина момака игра Супер лигу и одлично се слажем са њима на терену, па се надам да ће тако бити и у Војводини. Наравно, на мени је да дајем све од себе и да користим сваки дан да радим на себи и напредујем, а када дође прилика, искористићу је – закључио је Срђан Боровина, бисер српског фудбала и момак пред којим је велика каријера.