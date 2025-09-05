broken clouds
ПРИЈАТЕЉСКИ ДУЕЛ: Воша – Радник у суботу на „Карађорђу“, улаз бесплатан

05.09.2025. 14:33 14:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Vojvodina-baklje-1200x800
Фото: ФК Војводина

Фудбалски клуб Војводина позива своје навијаче да и овог викенда дођу на стадион „Карађорђе“, на пријатељски сусрет са Радником из Бијељине.

И ову репрезентативну паузу, Војводина користи за одржавање форме, а ове суботе на стадиону „Карађорђе“ гостују наши пријатељи из Бијељине.

Улаз за све заинтересоване навијаче је бесплатан, а ФК Војводина позива своје навијаче да у што већем броју поздравимо и наше играче пред наставак сезоне, као и госте из Републике Српске.

Утакмица Војводина – Радник на програму је у суботу од 17:30, а уједно ће ово бити и увертира пред дуел са Чукаричким, наредног викенда, такође на стадиону „Карађорђе“.

