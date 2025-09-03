ВЛАДИМИР ЛУЧИЋ НАСЛЕДНИК ЈУСУФА БАМИДЕЛЕА? Има се, може се!
Звездин крилни нападач Владимир Лучић могао би да попуни празнину уз леву аут линију Вошиног тима, насталу одласком Јусуфа Бамиделеа у Ференцварош.
Таква могућност, на препоруку спортског сектора, наговештена је у разговорима челних људи Војводине и Црвене звезде још пре него што је мађарски шампион прихватио услове са 2,55 милиона евра вредног трасфера. После Радуловића, Савићевића, Лазара Николића, Лукић би био још један у низу играча из шампионског тима који иде супротним правцем у односу на устаљени смер трансфера између клубова беле и црвене комбинације боја. Како Моцартспорт рачуна вредност обештећења за Лучића могла би чак и да премаши рекордни трошак Новосађана од милион евра, издвојен приликом доласка Куфре Ета из софијског ЦСКА 1948.
Уз рекордне трансфере Црвене звезде, Војводина је ове године понајвише профитирала у кругу српских клубова, а прелазни рок траје до 22. септембра. Простим збиром појединачних трансфера, продајом Ивановића, Топића, Зукића, Бамиделеа, Романића, Радуловића, Царевића, Кораћа и Зади Серија, каса Војводине богатија је за око 12 милиона евра.
Иначе, процењена вредност Лучићева на фудбалској пијаци (по Трансфермаркту) је 1,5 милиона евра, што је пад вредности за читав милион у односу на пре две године када је био на ширем списку српске репрезентације. У селекцијама Црвене звезде присутан је од своје 14. године. Подједнако успешно, што је за нападаче, посебно за крилне играче важно, игра са обе ноге. Од 2019. године играо је на позајмицу у Графичару, Чукаричком и ИМТ-у, одакле је почетком јуна ове године прикључен Звездином сениорском тиму, за који је постигао три гола и томе додао седам асистенција у 33 утакмице, које је одиграо у сезонама 2023/24 и 2024/25. године. У међувремену, у саставу Чукаричког био је 33 пута, док је за ИМТ наступао у 99 утакмица. У млађим српским селекцијама играо је шест пута и постигао два гола, а селектор А селекције Драган Стојковић указао му је поверење на америчкој турнеји, када је у јануару 2023. године против селекције САД-а на терену провео 62 минута, када је место у колективу уступио Милошу Пантовићу.
У актуелном суперлигашком првенству Лучић је у дресу Црвене звезде на четири меча уписао по један гол и асистенцију.
Л. Бакмаз