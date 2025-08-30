light rain
„ДНЕВНИК” ЕКСКЛУЗИВНО САЗНАЈЕ: Бамиделе у Ференцварошу

30.08.2025. 16:59
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Један од најбољих фудбалера Војводине, Јусуф Бамиделе, каријеру наставља у редовима славног мађарског шампиона Ференцвароша.

Брзоноги Нигеријац није отпутовао у Лучане, пошто је у суботу отпутовао у Мађарску, где је у Будимпешти прошао лекарске прегледе, а већ у недељу би требало да стави потпис на четворогодишњи уговор.

Подсетимо, првобитна понуда Мађара од 1,7 милиона евра није задовољила управу новосадског клуба. Ипак, како „Дневник“ сазнаје, договор је постигнут када је Ференцварош прихватио цену од 2,5 милиона евра.

Бамиделе је својим асистенцијама и головима обележио финиш прошле сезоне и старт актуелне, поставши кључна карика Новосађана у походу на горњи део табеле Суперлиге. Његов одлазак оставиће празнину у офанзивном делу тима, али ће клубу донети значајна финансијска средства.

За 23-годишњег Нигеријца интересовање су раније показивали и клубови из Белгије и Турске, али је Ференцварош био најконкретнији и најупорнији у преговорима, па ће Бамиделе каријеру наставити у тиму који редовно наступа у европским такмичењима.

