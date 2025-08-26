clear sky
(ВИДЕО) ВОШИН СТРЕЛАЦ НА ОДАБРАНОЈ ЛИСТИ: Гол Бамиделеа један од најлепших

26.08.2025. 17:51 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: С. Шушњевић

Фудбалери Војводине славили су у покрајинском дербију над ТСЦ-ом из Бачке Тополе резултатом 2:0.

Остаће упамћен деби Милутина Видосављевића у црвено-белом дресу пошто је после само 27 секунди затресао мрежу ривала и постигао први гол за „стару даму“. 

Међутим, на 2:0 повисио је Јусуф Бамиделе, а тај гол уврштен је међу најлепше у 6. колу Суперлиге Србије. 

Погледајте избор најлепших голова. 

фк војводина суперлига фудбал
Спорт Фудбал
