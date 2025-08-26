(ВИДЕО) ВОШИН СТРЕЛАЦ НА ОДАБРАНОЈ ЛИСТИ: Гол Бамиделеа један од најлепших
26.08.2025. 17:51 17:53
Фудбалери Војводине славили су у покрајинском дербију над ТСЦ-ом из Бачке Тополе резултатом 2:0.
Остаће упамћен деби Милутина Видосављевића у црвено-белом дресу пошто је после само 27 секунди затресао мрежу ривала и постигао први гол за „стару даму“.
Међутим, на 2:0 повисио је Јусуф Бамиделе, а тај гол уврштен је међу најлепше у 6. колу Суперлиге Србије.
Погледајте избор најлепших голова.