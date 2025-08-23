(УЖИВО) ВОЈВОДИНА ВОДИ 2:0 ПРОТИВ ТСЦ-А: Новосађани диктирају темпо у покрајинском дербију
Фудбалери Војводине од 21 час дочекују на „Карађорђу“ у покрајинском дербију ТСЦ из Бачке Тополе у 6. колу Суперлиге Србије.
45' Гужва пред голом Новосађана
ТСЦ напада пред крај првог полувремена. Била је гужва испред Росићевог гола, а у доста збрке гости су тражили пенал, али судија није реаговао и то је била исправна одлука, јер Медојевић није играо руком.
44' Покушај Сукачева
Са неких 20 метара Сукачев је упутио опасан шут, али је лопта ипак отишла изнад пречке.
40' Деле на земљи
Након дуела пред голом ТСЦ-а Деле је завршио на земљи, па је интеренисала и медицинска екипа.
29' Велика шанса Војводине
Лепа комбинација Војводине. Видосављевић је испред гола петом упутио пас до Делеа, који је слабо шутирао.
21' ГОООЛ ЗА ВОШУ - 2:0
Деле је погодио. Ета је испуцао лопту, убацивши је у игру, а Деле је сачекао и одлично одрадио посао, а његов шут био је неодбрањив.
18' Прва прилика гостију
Прва шанса за ТСЦ на утакмици. Јовановић је одлично центрирао, Престиж спустио лопту до Синга, који се окренуо и био испред голмана Воше Росића, који је одлично реаговао, иако је била тешка ситуација.
5' ТСЦ тражи шансу
Гости су након рано примљеног гола кренули у напад, не би ли успели да изједначе.
1' ГООООЛ ЗА ВОЈВОДИНУ
Дебитовао је Милутин Видосављевић на најлепши могући начин. Већ после 28 секунди матирао је голмана гостију за 1:0. Деле је пронашао Видосављевића по средини, који је из прве шутирао и погодио. Пре 10 дана Видосављевић је потписао за Вошу, дошао је из крагујевачког Радничког и већ се показало да је право појачање "старе даме".
Новосађани су трећи на табели са три победе и једним ремијем, док су гости осми са по две победе и неуспеха и једном нерешеном утакмицом.
– Састајемо се са екипом из Бачке Тополе, који су и наши велики спортски пријатељи. ТСЦ је клуб за свако поштовање. На терену смо велики ривали, али су и наше комшије, а то значи и да је ово дерби. Ипак, ми као и на свакој утакмици идемо и сада да победимо. Не смемо да дозволимо опет ситуације као у последој утакмици против Јавора када смо преспавали последњих пет минута. Да ли је то било због голова које смо дали у право време, али ми то нисмо урадили – рекао је шеф стручног штаба Новосађана Мирослав Тањга.
Пред дуел са Војводином тренер ТСЦ-а Дарије Калезић је нагласио да његов тим очекује тежак задатак.
– У тренутку у којем се налазимо, свака утакмица за нас је велики изазов, па тако и ова. Ипак, долази нам у правом моменту када смо жељни победе и доказивања. Сви морају да пруже максимум и сигуран сам да ће тако и бити. Гладни смо, не само бодова, него и добре игре, даћемо све од себе, па ћемо видети шта ће то донети.