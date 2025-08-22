ТАЊГА НАЈАВИО ВОЈВОЂАНСКИ ДЕРБИ: Желим да побеђујемо и када не играмо добро
Тренер Војводине Мирослав Тањга оптимиста је пред дуел са ТСЦ-ом, који гостује на „Карађорђу“ у суботу од 21 час.
Фудбалери „старе даме“ угостиће ТСЦ у дербију шестог гола, а Тањга се нада победи, након ремија са Јавором.
– Састајемо се са екипом из Бачке Тополе, који су и наши велики спортски пријатељи. ТСЦ је клуб за свако поштовање. На терену смо велики ривали, али су и наше комшије, а то значи и да је ово дерби. Ипак, ми као и на свакој утакмици идемо и сада да победимо. Не смемо да дозволимо опет ситуације као у последој утакмици против Јавора када смо преспавали последњих пет минута. Да ли је то било због голова које смо дали у право време, али ми то нисмо урадили – рекао је Тањга.
Он је додао да сада долази поправни против екипе коју поштују.
– Морамо да се уозбиљимо и да не будемо задовољни низом од три победе и да се опустимо и помислимо да ћемо следећу добити олако. Губитак та два бода треба да нам буде отрежњење, играчи су схватили да је то била грешка, а можда смо и ми као стручни штаб погрешили. Ми смо их довели у неко размишљање и нисмо смели да допустимо да у 90. минуту идемо да дамо трећи гол са шесторицом играча. Али, нећемо више о томе, то је иза нас. Имамо проблем са повређеним Црномарковићем, Мери је данас одрадио први тренинг после повреде. Видосављевић је близу, намеће се, добро ради и заслужио је да добије шансу, али видећемо. Играчи су спремни и орни, мислим да нас чека добра утакмица, неће бити вруће као прошли пут – рекао је Тањга.
Тањга не жели да мисли о томе да ли је ТСЦ пољуљан након пораза од ОФК Београда на свом терену.
– Када бисмо гледали сваки пут да ли је неко изгубио или не, нећемо тиме да се бавимо. Желимо да мислимо и да гледамо само нашу игру. Нормално да је расположење другачије када се изгуби, онда екипа гледа да збије редове. И када се изгуби код куће, екипа се пољуља, али то некада може да буде добро, некада не. Не треба да гледамо на то, већ да се фокусирамо на нашу игру, да будемо агресивни, да се такмичимо и да желимо победу. Наравно да бих волео да кроз добру утакмицу дођемо до победу. Али најважније је да победимо, јер више волим да победимо уз лошу игру, него да играмо добро, а да не победимо. Своје играче желим да учиним победницима – нагласио је Тањга.
Одговорио је и на питање због чега опет долази до пада у игри његових фудбалера.
– И када сам дошао пре неколико месеци, имали смо падове по читаво полувреме. Играчи су сада у позицији да су задовољни, и када треба да почнемо да играмо како умемо, почнемо да одигравамо нерезонске ствари. Нема потребе да радимо неке ствари, а када анализирамо, они су свесни грешака. Морамо да знамо да у последњих пет минута морамо да чувамо гол, посебно када знамо када знамо колико смо крварили да оба пута дођемо до вођства. То не може да се реши преко ноћи, то је ствар у глави. Напредујемо, али ништа не иде преко ноћи. Морамо да научимо да играмо резултат, јер то данас људи само поштују и памте – закључио је Тањга.
Сиченџе: Уз навијаче до победе
Штопер Колинс Сиченџе такође се сложио са тренером.
– Припремамо се током читаве седмице за овај меч, спремни смо да се боримо и да освојимо три бода. Држаћемо се наше игре и тактике и позивамо наше навијаче да дођу да нас подрже и да се сви заједно боримо за победу.
Он је такође одговорио на питање о позиву у национални тим Кеније.
– Велика ми је част што сам позван да играм за репрезентацију, то је и велика мотивација за мене и показатељ да идем у правом смеру – рекао је Сиченџе.
Утакмица Војводина – ТСЦ на програму је у суботу у 21 час уз директан пренос на каналу Арена премиум 1.