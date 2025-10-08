КОКОШКОВ О ПАРТИЗАНУ: Најтеже гостовање у Европи, знамо да ће бити тешко
Кошаркаши Ефеса гостоваће у четвртак од 20.30 часова Партизану у Евролиги у Београдској арени.
Тренер кошаркаша Ефеса Игор Кокошков изјавио је пред утакмицу трећег кола
– Играћемо у Београду, једном од најтежих места за гостовање у Европи. Партизан има заиста невероватну базу навијача и атмосферу. Имају једног од најбољих тренера у Европи и квалитетан тим. Довели су доста нових кошаркаша, али су задржали битне играче из прошле сезоне. Знамо да ће бити тешка утакмица, али фокус је да ми одиграмо добро. До сада смо заједно одиграли само четири утакмице, још увек смо нов тим. Гледаћемо извештаје и анализе, причаћемо о Партизану – рекао је Кокошков, а преноси сајт клуба.
Кошаркаш Ефеса Џордан Лојд изјавио је да ће кључно бити да његова екипа има самопоуздање.
– Пре свега, мислим да је Партизан веома добар и жилав тим. Сваки кошаркаш жељно ишчекује играње у Београду, у атмосфери коју стварају њихови навијачи. Бити део такве атмосфере је увек уживање и узбуђени смо због тога. Наш противник има веома добре бекове, снажне нападаче и моћног играча попут Џонса под кошем. Могу да изађу са различитим плановима игре – поручио је Лојд.
Кошаркаши Ефеса и Партизана су у прва два кола Евролиге забележили по победу и пораз.