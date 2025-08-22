ТСЦ СПРЕМАН ЗА ВОЈВОЂАНСКИ ДЕРБИ НА „КАРАЂОРЂУ“: Гладни победе, доказивања и добре игре
Фудбалери ТСЦ из Бачке Тополе у суботу од 21 час гостују Војводини у Новом Саду, у оквиру 6. кола Суперлиге Србије.
Очекује се узбудљив дуел два добро позната ривала, а Бачкотополчани поручују да ће бити максимално мотивисани и спремни за нови изазов.
Шеф стручног штаба ТСЦ, Дарије Калезић, оценио је да је сезона за његов тим почела солидно, имајући у виду околности у екипи, али да је у претходном колу против ОФК Београда изостала добра игра.
– Од почетка првенства понављам да смо у процесу стварања новог ТСЦ-а. До сада нас је напустило девет играча, последњи је Виктор Радојевић, на кога смо озбиљно рачунали. Градили смо тим и постављали визију, али такве ствари се дешавају. Никада нисмо имали по 35–40 фудбалера као велики клубови. Прошле сезоне их је било нешто више од 20, а половина је отишла. Процес селекције још траје, поједини играчи и даље су на листи за одлазак, па може да се догоди да останемо без још неких. Тек када стигну замене, биће јасно да се пола екипе мора поново уклапати у тим. И ја сам нов, стручни штаб се променио, и зато наглашавам - ТСЦ је у великој транзицији и стварању нове екипе. Ово су за нас турбулентна времена – истакао је Калезић.
Он је додао да је изостанак Јовичића, Радојевића и Тајрона против ОФК-а био велики хендикеп:
– ОФК има изузетно квалитетне играче и није било реално очекивати да победимо са „рукама у џеповима“. Потребно је да дуго и напорно радимо како бисмо достигли ниво игре из завршнице претходне сезоне, а још више онај од пре неколико година. Досадашњи број освојених бодова даје нам веру да можемо лепо да наставимо првенство. Пораз од Звезде није изненађење – били смо солидни и имали прилике да постигнемо бољи резултат. После меча са ОФК-ом свима је јасно да за сваки бод морамо да се помучимо, заврнемо рукаве и дамо свих 100 одсто – рекао је тренер ТСЦ-а.
Пред дуел са Војводином Калезић је нагласио да његов тим очекује тежак задатак.
– У тренутку у којем се налазимо, свака утакмица за нас је велики изазов, па тако и ова. Ипак, долази нам у правом моменту када смо жељни победе и доказивања. Сви морају да пруже максимум и сигуран сам да ће тако и бити. Гладни смо, не само бодова, него и добре игре, даћемо све од себе, па ћемо видети шта ће то донети.
Он је додао да неће мењати принципе игре:
– Било би погрешно да се мењамо за сваког противника. У прошлом колу нисмо имали 3–4 стандардна фудбалера, али се сада, осим Виктора, они враћају у састав. Ту су и Конрад и Јовичић и постоје велике шансе да у суботу истрчимо са другачијом екипом – поручио је Калезић.
Варнице у војвођанском дербију
Голман Вељко Илић истакао је да екипа верује у напредак, без обзира на осцилације.
– Чини ми се да у неким ситуацијама нисмо имали среће, иако смо се придржавали захтева стручног штаба и имали шансе, али сигуран сам да ћемо из меча у меч бити све бољи. Знамо Војводину, сваки наш дуел био је и физички и психолошки захтеван. Војвођански дербији увек донесу варнице, али очекујем да ће на овој превагнути права такмичарска борба – рекао је Илић.
Меч Војводина – ТСЦ игра се у суботу 23. августа од 21 час на стадиону „Карађорђе“ у Новом Саду, уз директан пренос на каналу Арена Премиум 1.
На табели Суперлиге ТСЦ заузима 7. место са 7 освојених бодова, док је Војводина трећа са 10 бодова и утакмицом мање.