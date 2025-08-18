scattered clouds
25°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАРТЕ ЗА ПОКРАЈИНСКИ ДЕРБИ У ПРОДАЈИ: Војводина дочекује ТСЦ на „Карађорђу“

18.08.2025. 12:19 12:24
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Фудбалски клуб Војводина играће у суботу, 23. августа у 21 час дерби против ТСЦ-а из Бачке Тополе.

Црвено-бели су почели и продају карата за дуел 6. кола Суперлиге Србије. 

Продаја је почела у понедељак, онлајн на овом ЛИНКУ, као и у званичној клупској продавници на стадиону Карађорђе. Цене карата су 800 динара за западну трибину и 500 динара за источну трибину.

Улазнице ће моћи да се купе онлајн и на дан утакмице до 21:30 часова.

Војводинаши, обезбедите своја места, видимо се у суботу на нашем „Карађорђу“, да испунимо трибине и помогнемо нашој Воши да дође до нове победе! Ми смо једно, то је наша снага – пише на сајту ФК Војводина. 

Пласман обезедио Sofascore
Вошин кутак фк војводина фк тсц суперлига фудбал
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Реми између Војводине и Јавора на "Карађорђу"
vojvodina

(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Реми између Војводине и Јавора на "Карађорђу"

16.08.2025. 19:41 22:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЉУБИША ДУНЂЕРСКИ ПОСЛЕ РЕМИЈА СА ЈАВОРОМ: Анализираћемо зашто смо пали у финишу
Dundjerski

ЉУБИША ДУНЂЕРСКИ ПОСЛЕ РЕМИЈА СА ЈАВОРОМ: Анализираћемо зашто смо пали у финишу

16.08.2025. 23:17 23:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај