КАРТЕ ЗА ПОКРАЈИНСКИ ДЕРБИ У ПРОДАЈИ: Војводина дочекује ТСЦ на „Карађорђу“
18.08.2025. 12:19 12:24
Фудбалски клуб Војводина играће у суботу, 23. августа у 21 час дерби против ТСЦ-а из Бачке Тополе.
Црвено-бели су почели и продају карата за дуел 6. кола Суперлиге Србије.
Продаја је почела у понедељак, онлајн на овом ЛИНКУ, као и у званичној клупској продавници на стадиону „Карађорђе“. Цене карата су 800 динара за западну трибину и 500 динара за источну трибину.
Улазнице ће моћи да се купе онлајн и на дан утакмице до 21:30 часова.
– Војводинаши, обезбедите своја места, видимо се у суботу на нашем „Карађорђу“, да испунимо трибине и помогнемо нашој Воши да дође до нове победе! Ми смо једно, то је наша снага – пише на сајту ФК Војводина.
Пласман обезедио Sofascore