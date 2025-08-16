overcast clouds
29°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Јавор изједначио против Војводине

16.08.2025. 19:41 21:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
vojvodina
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Фудбалери Војводине дочекују екупу Јавора на "Карађорђу" од 20 часова у оквиру 5. кола Суперлиге Србије.

78. минут: Јавора изједначио на 1:1. После прекида и центаршута из корнера, лопта је дошла до Салимана, који је прецизно шутирао и савладао Росића.

72. минут: Војводина води са 1:0. Права мајсторија Лазара  Николића у шеснаестрецу Јавора, а онта шут под рашље, који Васиљевић није мофгао да брани.

68. минут: Покушао је Сиченџе, али је његов шут завршио поред гола.

66. минут: Двострука измена у Војводинаи: Изашли су Сукачев и Савићевић, а ушли су Ранђеловић и Медојевић.

63. минут: Двострука измена у Јавору. Изашли су Петровић и Пантелић, а ушли су Ђоковић и Ристић.

vojvodina3
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

50. минут: Најбоља прилика за Војводину на утакмици. Одлично је шутирао Величковић, али је још боље одбранио Васиљевић. У наставку акције Величковић је покушао поново, али је лопта завршила поред гола.

Почело је друго полувреме.

Изменеу у полувремену. У Војводини, је изашао Кокановић, а у шао Величковић. У Јавору је изашао је Бајере, а ушао Салиман.

Крај првог полувремена. Без голова је одиграно прво полувреме

vojvodina2
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

45. минут: Игра се надокнада времена од четири минута.

36. минут: Измена у Војводини. Изашао је Црномарковић, а ушао је Куфре.

33. минут: Покушај за Јавор, шутирао је Бјековић, али веома атраљаво.

29. минут:  Покушао је Савићевић, али промене резултата није било.

25. минут: Изгледна шанса за Војводину. Одличну су акв+цију спорвели Бамиделе и петровић, али је Његош са петерца шутирао изнад гола.

vojvodina1
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

16. минут: Покушао је Петровић, али је његов шут завршио поред гола.

15. минут: Војводина је имала иницијативу на почетку меча и неколико изгледних прилика, али није успела да постигне погодак.

Почела је утакмица.

Састави:

ВОЈВОДИНА: Росић, Л. Николић, Сиченџе, Црномарковић, Букинац, Савићевић, Петровић, Сукачев, Кокановић, Бамиделе, Вукановић.

ЈАВОР: Васиљевић, Скоко, Ђокић, Петровић, Бјековић, Амаду Сабо, Дукуре, Вилотић, Пантелић, Крсмановић, Бајере.

Фудбалери Војводине желе да наставе победнички низ и у дуелу са Ивањичанима. "Стара дама" у три дуела има три победе, а Јавор је на зачељу табеле са ремијем и два пораза.

Како је Тренер Мирослав Тањга рекао: " Свака следећа утакмица нам је најбитнија. Против ОФК Београда одиграли смо одлично преко 70 минута, на крају смо заслужено победили, али имали смо неки пад од 10-15 минута."

Иначе Новосађани поштују екипу Јавора, јер су Ивањичани показали квалитет и ушли у Суперлигу Србије. Војводина зна који је њен циљ у ово дуелу, ићи ће на победу, али ће утакмица бити тешка и захтевна, јер Јавор у Нови Сад не долази са белом заставом.

Што се тиче играчког кадра у Војводини, осим Мерија, који се повредио на последњем мечу, сви остали су на располагању.

фк војводина Вошин кутак суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИРОСЛАВ ТАЊГА ПРЕД ДУЕЛ СА ЈАВОРОМ: Наше амбиције остају исте, хвала играчима, атмосфера је одлична
Tanjga-konferencija-2-1200x800

МИРОСЛАВ ТАЊГА ПРЕД ДУЕЛ СА ЈАВОРОМ: Наше амбиције остају исте, хвала играчима, атмосфера је одлична

15.08.2025. 19:28 19:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај