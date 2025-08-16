(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Јавор изједначио против Војводине
Фудбалери Војводине дочекују екупу Јавора на "Карађорђу" од 20 часова у оквиру 5. кола Суперлиге Србије.
78. минут: Јавора изједначио на 1:1. После прекида и центаршута из корнера, лопта је дошла до Салимана, који је прецизно шутирао и савладао Росића.
72. минут: Војводина води са 1:0. Права мајсторија Лазара Николића у шеснаестрецу Јавора, а онта шут под рашље, који Васиљевић није мофгао да брани.
68. минут: Покушао је Сиченџе, али је његов шут завршио поред гола.
66. минут: Двострука измена у Војводинаи: Изашли су Сукачев и Савићевић, а ушли су Ранђеловић и Медојевић.
63. минут: Двострука измена у Јавору. Изашли су Петровић и Пантелић, а ушли су Ђоковић и Ристић.
50. минут: Најбоља прилика за Војводину на утакмици. Одлично је шутирао Величковић, али је још боље одбранио Васиљевић. У наставку акције Величковић је покушао поново, али је лопта завршила поред гола.
Почело је друго полувреме.
Изменеу у полувремену. У Војводини, је изашао Кокановић, а у шао Величковић. У Јавору је изашао је Бајере, а ушао Салиман.
Крај првог полувремена. Без голова је одиграно прво полувреме
45. минут: Игра се надокнада времена од четири минута.
36. минут: Измена у Војводини. Изашао је Црномарковић, а ушао је Куфре.
33. минут: Покушај за Јавор, шутирао је Бјековић, али веома атраљаво.
29. минут: Покушао је Савићевић, али промене резултата није било.
25. минут: Изгледна шанса за Војводину. Одличну су акв+цију спорвели Бамиделе и петровић, али је Његош са петерца шутирао изнад гола.
16. минут: Покушао је Петровић, али је његов шут завршио поред гола.
15. минут: Војводина је имала иницијативу на почетку меча и неколико изгледних прилика, али није успела да постигне погодак.
Почела је утакмица.
Састави:
ВОЈВОДИНА: Росић, Л. Николић, Сиченџе, Црномарковић, Букинац, Савићевић, Петровић, Сукачев, Кокановић, Бамиделе, Вукановић.
ЈАВОР: Васиљевић, Скоко, Ђокић, Петровић, Бјековић, Амаду Сабо, Дукуре, Вилотић, Пантелић, Крсмановић, Бајере.
Фудбалери Војводине желе да наставе победнички низ и у дуелу са Ивањичанима. "Стара дама" у три дуела има три победе, а Јавор је на зачељу табеле са ремијем и два пораза.
Како је Тренер Мирослав Тањга рекао: " Свака следећа утакмица нам је најбитнија. Против ОФК Београда одиграли смо одлично преко 70 минута, на крају смо заслужено победили, али имали смо неки пад од 10-15 минута."
Иначе Новосађани поштују екипу Јавора, јер су Ивањичани показали квалитет и ушли у Суперлигу Србије. Војводина зна који је њен циљ у ово дуелу, ићи ће на победу, али ће утакмица бити тешка и захтевна, јер Јавор у Нови Сад не долази са белом заставом.
Што се тиче играчког кадра у Војводини, осим Мерија, који се повредио на последњем мечу, сви остали су на располагању.