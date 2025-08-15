МИРОСЛАВ ТАЊГА ПРЕД ДУЕЛ СА ЈАВОРОМ: Наше амбиције остају исте, хвала играчима, атмосфера је одлична
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга оптимиста је пред дуел са Јавором.
Фудбалери „старе даме“ дочекују екипу из Ивањице у петом колу Моцарт Бет Супер лиге Србије и желе наставак победничког низа.
– Морам да кажем да се ништа није променило код нас. Свака следећа утакмица нам је најбитнија. Против ОФК Београда одиграли смо одлично преко 70 минута, на крају смо заслужено победили, али имали смо неки пад од 10-15 минута. На тим грешкама смо радили и мислим да нам се то више неће дешавати. Поштујемо и ценимо екипу Јавора, момци су својим квалитетом ушли у Супер лигу. Имају одређених проблема. Ми знамо који су наши циљеви и идемо на победу. Што се тиче играчког кадра, осим Мерија, који се повредио на последњем мечу, сви остали су на располагању. Захваљујем свим играчима, има нас мало више него обично, али сви раде одлично, атмосфера је одлична. Жао ми је што не могу сви да буду у протоколу, а сваки од њих заслужује да буде међу 22 играча. Свако чека своју шансу и то је величина и снага овог клуба у овом моменту. Заједништво и добра атмосфера су допринели овим победама, али то су само три меча, имамо још много до краја. Не заносимо се и мислим да смо на добром путу – рекао је Тањга.
Леви бек Стефан Букинац такође је оптимиста пред дуел са Јавором.
– Очекује нас тешка утакмица, Јавор је добра дефанзивна екипа. Ми смо целе недеље радили на томе. Идемо по меч, даћемо све од себе. Једва чекамо да утакмица почне, да наставимо победнички низ. Овом приликом позивамо све навијаче да дођу да нас подрже у што већем броју – истакао је Букинац.
Тренер Војводине очекује опрезнију игру Јавора у Новом Саду.
– Свесни смо да екипа која је ушла и лигу и освојила бод, нормално је да ће играти дефанзивније. Они сигурно имају циљ да не изгубе и сигурно да ће покушати да истакну своје квалитете. Али, ми знамо своје квалитете, хоћемо да покажемо своју игру, имамо мотивисану екипу, која може да игра агресивно и тако ћемо наступити. Не смемо да допустимо никаква изненађења и морамо у сваком моменту да знамо шта хоћемо од наше игре и да не одступамо од наших принципа – закључио је Тањга.
Утакмица Војводина – Јавор на програму је у суботу од 20 часова уз директан пренос на каналу Арена премиум 3.