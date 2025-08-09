МИРОСЛАВ ТАЊГА ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ОФК БЕОГРАДОМ: Растемо из меча у меч, екипа опет показала карактер
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга задовољан је након победе своје екипе над ОФК Београдом.
Фудбалери „старе даме“ победили су у Старој Пазови екипу ОФК Београда резултатом 2:1 и тако стигли до трећег тријумфа из исто толико утакмица.
– Честитам мојим момцима на одличној утакмици, јер смо опет показали карактер и да смо заслужено победили. Али, морамо да будемо реални и да приметимо да смо на тренутку деловали као да ми играмо са играчем мање и то је нешто што нам се опет понавља. Чињеница је да морамо да порадимо на још неки стварима. Индивидуални квалитет је био на нашој старни, али он нестаје када се у последњих 10 минута увуче нервоза. Али, ми растемо из утакмице у утакмицу и да верујем да ћемо ове проблеме отклонити. Сада имамо две утакмице код куће и надамо се новим позитивним резултатима – рекао је Тањга.
У наредном колу Војводина дочекује Јавор, а тај меч на програму је у суботу од 20 часова.