(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: ОФК Београд и Војводина играју у Старој Пазови, познати састави
Фудбалери ОФК Београда и Војводине играју у СЦ у Старој Пазови од 21 час утакмицу 4. кола Суперлиге Србије.
Састави
ОФК БЕОГРАД: Поповић, Деспотовски, Ђермановић, Момчиловић, Лазић, Е. Адо, Павловић, Х. Адо, Цветковић, Безера, Алба.
ВОЈВОДИНА: Росић, Л. Николић, Сиченџе, Црномарковић, Букинац, Савићевић, Петровић, Сукачев, Кокановић, Бамиделе, Вукановић.
Новосађани су стартовали са две победе у новом шампионату, потом је дерби са Црвеном звездом одложен, а екипа Мирослава Тањге је одиграла контролни меч са Хајдуком из Дивоша у ком је славила 3:2.
Како тренер "старе даме" Мирослав Тањга каже екиу очекује тешка утакмица, после двонедељне паузе, која не иде на руку Војводини. Новосађанима није одговарало одлагање меча са Црвеном звездом, јер су ушли у добар ритам тренирања и играња. Али, ша је ту је, морали су да се прилагоде датим околностима.
ОФК Београд је противник по мери, у последњој утакмици су имали и мало среће да победе. Београђани су у досадашњем делу сезоне забележили победу и два пораза.