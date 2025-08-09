clear sky
34°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: ОФК Београд и Војводина играју у Старој Пазови, познати састави

09.08.2025. 20:25 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
vojvodina1
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Фудбалери ОФК Београда и Војводине играју у СЦ у Старој Пазови од 21 час утакмицу 4. кола Суперлиге Србије.

Састави

ОФК БЕОГРАД: Поповић, Деспотовски, Ђермановић, Момчиловић, Лазић, Е. Адо, Павловић, Х. Адо, Цветковић, Безера, Алба.

ВОЈВОДИНА: Росић, Л. Николић, Сиченџе, Црномарковић, Букинац, Савићевић, Петровић, Сукачев, Кокановић, Бамиделе, Вукановић.

Новосађани су стартовали са две победе у новом шампионату, потом је дерби са Црвеном звездом одложен, а екипа Мирослава Тањге је одиграла контролни меч са Хајдуком из Дивоша у ком је славила 3:2.

Како тренер "старе даме" Мирослав Тањга каже екиу очекује тешка утакмица, после двонедељне паузе, која не иде на руку Војводини. Новосађанима није одговарало одлагање меча са Црвеном звездом, јер су ушли у добар ритам тренирања и играња. Али, ша је ту је, морали су да се прилагоде датим околностима. 

ОФК Београд је противник по мери, у последњој утакмици су имали и мало среће да победе. Београђани су у досадашњем делу сезоне забележили победу и два пораза.

фк војводина Вошин кутак суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"Момци су мотивисани" ТАЊГА ПРЕД ДУЕЛ С ОФК БЕОГРАДОМ: Воша иде по нову победу!
Tanjga-Velickovic

"Момци су мотивисани" ТАЊГА ПРЕД ДУЕЛ С ОФК БЕОГРАДОМ: Воша иде по нову победу!

08.08.2025. 15:17 15:43
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ВУКАН САВИЋЕВИЋ ОПТИМИСТА ПРЕД ОФК БЕОГРАД: Одморни смо и још спремнији да наставимо где смо стали
savicevic1

ВУКАН САВИЋЕВИЋ ОПТИМИСТА ПРЕД ОФК БЕОГРАД: Одморни смо и још спремнији да наставимо где смо стали

08.08.2025. 15:22 15:25
Волим
0
Коментар
1
Сачувај