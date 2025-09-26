clear sky
19°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Возачи, опрезно за воланом! ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА САОБРАЋАЈА У ВЕТЕРНИКУ И КИСАЧУ

26.09.2025. 15:40 15:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневниk
Коментари (0)
Фото: Дневник/ Илустрација

Због извођења радова на поправци коловозне конструкције доћи ће до привремене забране одвијања саобраћаја У Улици Томе Максимовића у насељу Ветерник у периоду од 29. септембра до 17. октобра.

Такође због извођења радова на поправци коловозне конструкције, у периоду од 29. септембра до 11. октобра 2025. године на снази ће бити привремена обустава саобраћаја у Улици Вука Караџића у Кисачу.

Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, а у циљу бољег и безбеднијег одвијања саобраћаја.

Из Градске управе за саобраћај молe возаче за повећану опрезност и поштовање саобраћајне сигнализације током трајања радова.
 

измена режима саобраћаја кисач Ветерник радови на путу
Извор:
Дневниk
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Санира се више улица у Кисачу НА СНАЗИ ЈЕ ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
Град Нови Сад

Санира се више улица у Кисачу НА СНАЗИ ЈЕ ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА

25.09.2025. 15:49 15:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај