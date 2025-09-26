Возачи, опрезно за воланом! ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА САОБРАЋАЈА У ВЕТЕРНИКУ И КИСАЧУ
26.09.2025. 15:40 15:43
Коментари (0)
Због извођења радова на поправци коловозне конструкције доћи ће до привремене забране одвијања саобраћаја У Улици Томе Максимовића у насељу Ветерник у периоду од 29. септембра до 17. октобра.
Такође због извођења радова на поправци коловозне конструкције, у периоду од 29. септембра до 11. октобра 2025. године на снази ће бити привремена обустава саобраћаја у Улици Вука Караџића у Кисачу.
Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, а у циљу бољег и безбеднијег одвијања саобраћаја.
Из Градске управе за саобраћај молe возаче за повећану опрезност и поштовање саобраћајне сигнализације током трајања радова.