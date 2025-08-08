ВУКАН САВИЋЕВИЋ ОПТИМИСТА ПРЕД ОФК БЕОГРАД: Одморни смо и још спремнији да наставимо где смо стали
Везиста Војводине Вукан Савићевић сматра да је двонедељна пауза додатни плус за екипу пред наставак сезоне.
Фудбалери „старе даме“ стартовали су са две победе у новом шампионату, потом је дерби са Црвеном звездом одложен, а екипа Мирослава Тањге је одиграла контролни меч са Хајдуком из Дивоша у ком је славила 3:2.
– Значиће нам додатно ова пауза, пошто смо добро стартовали, да нисмо успели да победимо Спартак, да нисмо узели три бода, био би то велики минус. Али, након што смо победили у Суботици, били смо мирнији, одморили смо и потпуно смо спремни за наставак сезоне – рекао је Савићевић.
Савићевић сматра да неиграње првенствене утакмице није утицало на форму, напротив.
– С обзиром на то како смо радили, и шеф струке Мирослав Тањга је на састанку рекао да је поносан на нас и како смо тренирали и верујем да ћемо бити у бољој форми него пре две недеље – истиче Савићевић.
Искусни везиста потом је открио које су предности Војводине ове сезоне.
– Прво што нам пада на памет је велики ростер, што имамо довољан број играча, да свако сваког може да замени у било ком тренутку. Такође, велики плус је и хемија која влада међу нама, од почетка припрема до данас, тако да мислим да су те две ствари у овом моменту које су наша предност – закључио је Савићевић.
Утакмица ОФК Београд – Војводина на програму је у суботу у 21 час уз директан пренос на каналу Арена премиум 4.