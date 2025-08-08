clear sky
ВУКАН САВИЋЕВИЋ ОПТИМИСТА ПРЕД ОФК БЕОГРАД: Одморни смо и још спремнији да наставимо где смо стали

08.08.2025. 15:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
savicevic1
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Везиста Војводине Вукан Савићевић сматра да је двонедељна пауза додатни плус за екипу пред наставак сезоне.

Фудбалери „старе даме“ стартовали су са две победе у новом шампионату, потом је дерби са Црвеном звездом одложен, а екипа Мирослава Тањге је одиграла контролни меч са Хајдуком из Дивоша у ком је славила 3:2.

– Значиће нам додатно ова пауза, пошто смо добро стартовали, да нисмо успели да победимо Спартак, да нисмо узели три бода, био би то велики минус. Али, након што смо победили у Суботици, били смо мирнији, одморили смо и потпуно смо спремни за наставак сезоне – рекао је Савићевић.

Савићевић сматра да неиграње првенствене утакмице није утицало на форму, напротив.

– С обзиром на то како смо радили, и шеф струке Мирослав Тањга је на састанку рекао да је поносан на нас и како смо тренирали и верујем да ћемо бити у бољој форми него пре две недеље – истиче Савићевић.

savicevic2
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Искусни везиста потом је открио које су предности Војводине ове сезоне.

– Прво што нам пада на памет је велики ростер, што имамо довољан број играча, да свако сваког може да замени у било ком тренутку. Такође, велики плус је и хемија која влада међу нама, од почетка припрема до данас, тако да мислим да су те две ствари у овом моменту које су наша предност – закључио је Савићевић.

Утакмица ОФК Београд – Војводина на програму је у суботу у 21 час уз директан пренос на каналу Арена премиум 4.

вукан савићевић фк војводина Вошин кутак суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
