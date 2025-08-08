"Момци су мотивисани" ТАЊГА ПРЕД ДУЕЛ С ОФК БЕОГРАДОМ: Воша иде по нову победу!
Тренер Војводине Мирослав Тањга истакао је да су сви играчи спремни и мотивисани пред предстојећи дуел са ОФК Београдом.
Након два тријумфа на отварању сезоне, уследила је двонедељна пауза, коју је Војводина искористила да одигра пријатељски меч против Хајдука из Дивоша. Тањга је задовољан како је екипа радила у протекле две недеље и најављује још једну игру на победу.
– Очекује нас захтевна утакмица, после две недеље паузе, која се мени није свидела. Нама није ишло на руку одлагање утакмице, јер смо ушли у добар ритам играња и тренирања. Али шта је ту је, морамо да се прилагођавамо одређеним околностима. Спремно дочекујемо утакмицу, сви су здрави и спремни, на тренингу нас има доста, 26 играча и голмане, сви раде, сви се намећу и сви заједно желимо успех. ОФК Београд је противник по мери, у последњој утакмици су имали и мало среће да победе. У сваку утакмицу улазимо без калкулација и уз жељу да победимо и не кријемо никада ту нашу амбицију, али поштујемо ОФК Београд. Они нису много променили играчки кадар, једино су променили место домаћинства и мислим да и нама и њима то одговара. Морамо да будемо хладне главе и да знамо шта хоћемо, тако и тренирамо. Важно је да добро уђемо у меч, момци су мотивисани – рекао је Тањга.
Марко Величковић такође верује да ће се Воша из Пазове вратити са нова три бода.
– Шеф је рекао већину ствари, очекује нас тешка утакмица, имају сличан ростер као и прошле сезоне. Анализирали смо противника током протекле две седмице и верујемо да ћемо се из Старе Пазове вратити са три бода – истакао је Величковић.
Тањга је потом потврдио и да рачуна на новајлију Куфреа Ету, који може да игра на две позиције. Осим њега, и сви остали играчи су потпуно спремни и конкуришу за састав.
– Ета је и у ЦСКА играо на обе позиције, покрива обе и зато нам је био и више него интересантан. Има 21 годину, може да игра и као штопер и као задњи везни, а то су биле наше критичне позиције када се неко повреди. Довели смо квалитетног играча и он ће бити могућност више у нашем ростеру. Он је потпуно спреман за наредни меч, али морамо да будемо свесни, јер је тек стигао и морамо да будемо стрпљиви. Овде је за њега све ново, играчима од 30 година је потребна адаптација, а посебно младим играчима. Али сигурно да се ради о квалитетном играчу. Што се тиче осталих играча, сви су спремни, Синиша се вратио после операције, конкурисаће за састав, он је бонус играч. Такође, Ранђеловић је играо против Дивоша, одлично врати, вратио се и рачунамо и на њега – изјавио је Тањга.
Он је потом објаснио због чега сматра да пауза није била повољна за његов тим.
– Када добијете две утакмице, уђете у неки ритам, имате добру атмосферу и 15 дана је дуг период, посебно у првенству. Ово није никакав алиби. Када прескочите једну седмицу, а други играју, ми смо се наместили, били спремни да играмо. Не кажем да бисмо победили тог дана, већ да нама та пауза није била потребна. Да смо ми бирали, играли бисмо ту утакмицу против Црвене звезде због нашег континуитета – истиче Тањга.
Одговорио је и на питање о форми ОФК Београда на старту сезоне.
– Не могу да тражим разлоге због њихове форме. Показали су карактер јер су победили у надокнади времена, ишли су на победу до краја и чињеница је да имају квалитет. Њима није лако, јер се стално селе, можда им је нова промена била лоша. Али, надам се да ћемо ми да наставимо да играмо као до сада – истиче Тањга.
За крај, тренер Воше је говорио и о великом броју играча и одговорио на питање о потенцијалним одласцима или доласцима.
– То нису тако слатке муке, јер сви ми се трудимо да се не огрешимо ни према једномг играчу. Али, сада смо две утакмице добили и нема разлога да мењамо нешто што је било добро. Дешаваће нам се суспензије, казне и лоше утакмице, дуго је првенство. Сада смо добро кренули, а ми као стручни штаб морамо да доносимо одлуке најбоље за тим. Играчи се намећу сваког дана, раде вредно, али и они су свесни да није лако када у ростеру имамо 27 играча. На неким местима имамо више добрих играча, а може да игра само један. Али, они су прави професионалци и све то прихватају како треба. Чекају своју шансу, боре се. Прва два кола су кап у мору, имамо још преко 30 утакмица, Куп Србије, свако од њих ће добити шансу. Ми имамо још три, четири недеље, ја сам задовољан, али шта ако се деси да оде Бамиделе, Петровић или неко од играча који имају понуде, као и Кокановић, Букинац. За сада није добро да гомиламо играче. Не можемо да кажемо ни да смо затворили одласке, али ни доласке – закључио је Мирослав Тањга.
Утакмица ОФК Београд – Војводина на програму је у суботу у 21 час уз директан пренос на каналу Арена премиум 4.