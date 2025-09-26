Сахране за суботу, 27. септембар
26.09.2025. 14:42 14:48
На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:
Милорад Предрага Степић (1967) у 10.30
Розалија Јосипа Бојовић - урн а- (1934) у 11.15
Јерислава-Марија Јакима Јојкић (1929) у 11.15
Вања Јерка Чолаковић - испраћај - (1968) у 12.00
Петронела Матије Дрезгић (1926) у 12.45
Бранислав Стевана Ђурђев – испраћај - (1950) у 13.30
Фуада Фуада Станковић – урна - (1942) у 13.30
Светозар Мирка Попић (1933) у 14.15
Милан Недељка Белић (1933) у 15.00
Ново гробље, Петроварадин
Душан Славка Липовац (1935) у 13.00
Александар Љубомира Марић (1975) у 15.00
Централно гробље, Футог
Дмитар Ђурађа Стојаковић (1937) у 13.00