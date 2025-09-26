scattered clouds
Сахране за суботу, 27. септембар

26.09.2025. 14:42 14:48
Дневник
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:

Милорад Предрага Степић (1967) у 10.30

Розалија Јосипа Бојовић - урн а- (1934) у 11.15

Јерислава-Марија Јакима Јојкић (1929) у 11.15

Вања Јерка Чолаковић - испраћај - (1968) у 12.00

Петронела Матије Дрезгић (1926) у 12.45

Бранислав Стевана Ђурђев – испраћај - (1950) у 13.30

Фуада Фуада Станковић – урна - (1942) у 13.30

Светозар Мирка Попић (1933) у 14.15

Милан Недељка Белић (1933) у 15.00

Ново гробље, Петроварадин 

Душан Славка Липовац (1935) у 13.00

Александар Љубомира Марић (1975) у 15.00

Централно гробље, Футог

Дмитар Ђурађа Стојаковић (1937) у 13.00

Нови Сад
