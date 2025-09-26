ИВАНИЋ НА ПРАГУ ЈУБИЛЕЈА: Раднички му таман противник, уз навијаче може до подвига
Фудбалери Црвене звезде дочекаће у недељу од 19 часова Раднички на стадиону "Рајко Митић".
Црвено-бели су позвали навијаче да дођу на меч 10. кола Суперлиге Србије како би пружили подршку екипи и помогли капитену Мирку Иванићу да дође до јубиларног 100. гола у дресу црвено-белих и 12. поготка против екипе из Крагујевца.
– Капитен Црвене звезде Мирко Иванић се налази пред великим јубилејом у црвено-белом дресу, а прилику да постигне 100. гол за наш клуб ће имати у недељу против Радничког, тима против којег је постигао највише голова у каријери. Убедљиво најефикаснији играч против екипе из Крагујевца је актуелни капитен нашег тима Мирко Иванић, који је у 11 наврата био енигма за Раднички – наводи се на сајту клуба.
Додаје се и да је Иванић одиграо 11 мечева против Радничког као фудбалер Црвене звезде и да је осам пута постигао гол против екипе из Крагујевца, док је још три поготка забележио у дресу Војводине.
– Навијачи Црвене звезде ће имати прилику да подрже капитена клуба, који би још једним голом против Радничког исписао нове странице историје нашег клуба. Црвена звезда је до сада одиграла 61 утакмицу против наредног ривала, а славила је на 46 сусрета – саопштено је из редова црвено-белих.
Звезда је водећа на табели Суперлиге Србије са 21 бодом, док је Раднички на петом месту са 13.