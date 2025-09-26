ТОПЛАНА ИЗВОДИ РАДОВЕ Промене на магистралном вреловоду у Сомборској и на Булевару патријарха Павла
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, у понедељак, 29. септембра, наставља са раније започетим радовима на изградњи магистралног вреловода и вреловодних прикључака у Сомборској улици и на Булевару патријарха Павла.
Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова, истакли су у ЈКП Новосадска топлана.
У овој фази радова за саобраћај се затвара десна коловозна трака на Булевару патријарха Павла из правца Булевара кнеза Милоша, све до Сомборске улице. Из правца Булевара кнеза Милоша омогућено је само скретање на Футошки пут.
Из правца Ветерника забрањује се десно скретање са Футошког пута на Булевар патријарха Павла.
Из правца Булевара Европе забрањује се лево скретање са Футошког пута на Булевар патријарха Павла.
Саобраћај ће се несметано одвијати на Булевару патријарха Павла коловозном траком из правца Булевара цара Лазара.
Планирани рок за завршетак радова је 1. децембар 2025. године.
Наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.
ЈКП Новосадска топлана моли грађане да имају стрпљења и разумевања за поменуте радове.