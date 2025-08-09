ВОЈВОДИНА СЛАВИЛА НА ГОСТОВАЊУ ОФК БЕОГРАДУ: Мајсторија Вукановића за нову победу
Иако су на терену у Спортском центру ФСС-а у Старој Пазови били гости, фудбалери Војводине много више осећали су се као да су код куће, захваљујући помоћи публике која је допутовала да их бодри из Новог Сада.
Кренули су ученици тренера Мирослава Тањге офанзивно и, већ на истеку првог минута, Вукан Савићевић је замало био неприцизан у шуту с 18 метара. То, наравно, није значило да и “романтичари” немају победничке амбиције, јер су убрзо одговорили, али без ефекта.
У 5. минуту уследио је нови атак новосадског тима, с 20-так метара снажно је шутирао Драган Кокановић, али је Балша Поповић био опрезан и зауставио више него добар ударац. Шездесетак секунди доцније, сам је пред голмана ОФК Београда избио Алекса Вукановић, отишао је мало удесно покушавајући да предрибла голмана домаће екипе, па је вратио лопту до Кокановића, чији ударац са 12 метара је изблокирао један од играча у плаво-белим дресовима.
Успоставио је тим из Српске Атине доминацију, налазио се у сталним нападима, а утисак је да се домаћа екипа оријентисала на брзину сопствених бочних фудбалера, тражећи прилику да запрети Росићу кроз противнападе. Пробудили су се и, додуше малобројни, навијачи ОФК Београда, па смо, у финој атмосфери, пратили динамичну и занимљиву утакмицу. Играо се 23. минут, када се у изгледној прилици нашао Бамиделе, али нападач Војводине није најбоље уштоповао лопту, што је било довољно Деспотовском да реагује и избаци је у корнер.
Иницијатива је Новосађанима донела резултат у 26. минуту, када је Петровић мајсторски проиграо у контри Јусуфа Бамиделеа, које је тада сјајно примио лопту, а голман Поповић и још један играч стартовали су на њега и срушили га. Дилеме није било, судија Трифковић показао је на белу тачку, а сигурни реализатор пенала био је Јусуф Бамиделе и “стара дама” је повела 1:0.
Кренуо је тим тренера Сима Крунића нешто офанзивније, тражећи могућност да некако стигне до брзог изједначења, не бирајући спортска средства при томе, па је виђено неколико ситних провокација, пре свих Диога Безере, али ништа значајније из тога није се изродило. Подршка Војводини није јењавала, навијачи црвено-белих су давали додатни импулс игри својих миљеника, али је баш тада, било је то у 35. минуту, Гањанин Хенри Адо сјајно прошао кроз средину терена, прешао неколико препрека, а онда одлично нанишанио и погодио даљи угао Росићевог гола, за изјеначење резултата на 1:1.
Имао је у 39. минуту Вукан Савићевић могућност да поново донесе предност свом тиму, али није најбоље захватио лопту и она је високо изнед пречке отишла у гол-аут. ОФК је, утисак је, осетио прилику да до одласка на одмор направи потпуни преокрет, а Хенри Адо стварао је приличне проблеме дефанзивцима Војводине. А онда је, у трећем минуте надоканде, Бамиделе лепо упослио Алексу Вукановића, који је сјајним ударцем погодио гол “романтичара”, али је он, после дужег прегледања снимка након интервенције из ВАР собе, поништен због играња руком управо несуђеног стрелца..
Наставили су гости с иницијативом И то им се И те како исплатило у 53. минуту. Бамиделе је главом спустио лопту ка Алекси Вукановићу, а сјајни нападач је, из места, волејом с преко 20 метара, постигао прелеп гол, никакве дилеме овог пута није било и Војводина је имала нову предност од 2:1. Наставили су да се нижу напади гостију, па је у 55. минуту сам себи створио простор и лепо искоса шутирао Кокановић, али је Поповић избио лопту у корнер.
Лепо је Бамиделе прошао по левој страни у 64. минуту, имао је могућност да дода лопту неком од саиграча, али се определио за ударац, који је био непрецизан.У 73. минуту, Хенри Адо је пред голом Новосађана по лису ударио Колинса Сиченџеа, па је арбитер Трифковић просто морао да му покаже директни црвени картон. Тањгина екипа остала је с човеком више на терену И вожђством, па је се све “цртало” за пут ка трећем тријумфу.
Међутим, Новосађани су се необјашњиво одлучили да иду на сигурно, препустили су иницијативу ОФК Београду, што се никако није свиђало гледаоцима наклоњеним тиму из Српске Атине. Уз то, утакмица се “закувала”, арбитер се размахао жутим картонима, а од добре игре ништа више није остало. Београђани су чинили све не би ли стигли до изједнчења, Новосађани да сачувају победу, мада су у надоканди, преко Мерија, могли да постигну и трећи гол. У самом финишу, бројчано инфериоронији Београђани јуначки су атаковали ка голу Росића, имали неколико покушаја, али су одбрамбени играчи из Новог Сада некако успели да их зауставе И спрече евентуално изједначање.
ОФК Београд – Војводина 1:2 (1:1)
СТАРА ПАЗОВА: Стадион ФСС-а, гледалаца:, судија: Трифковић (Београд). Стрелци: - Жути картони: . Црвени картони: тренер Крунић, Х. Адо у 53.
ОФК БЕОГРАД: Поповић 6,5, Деспотовски 6,5, Момчиловић 6 (Пантовић 6), Ђермановић 6,5, Лазић 6,5, Е. Адо 6 (Енем 6), Павловић 6, Х. Адо 7, Цветковић 6,5 (Кабић 6), Безера 7, Хуго Алба 6.
ВОЈВОДИНА: Росић 6,5, Л. Николић 6,5, Сиченџе 6,5, Црномарковић 6,5, Букинац 6,5, Петровић 7, Савићевић 6,5 (Ета 6,5), Сукачев 6,5 (Величковић 6,5), Кокановић 7 (У. Николић 6,5), Бамиделе 7,5, Вукановић 7,5 (Мери 6,5).
А. Предојевић