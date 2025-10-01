КО ЗНА, МОЖДА ИХ ИЗНЕНАДИМО И ПОБЕДИМО – Дуарте о судару два европска великана: Звезда верује у тријумф у Порту
Фудбалери Црвене звезде гостоваће у четвртак од 21 сат Порту на стадиону "Драгао".
Фудбалер Црвене звезде Бруно Дуарте изјавио је пред утакмицу другог кола Лиге Европе да су црвено-белифокусирани да освоје бодове или да дођу до победе против Порта.
– Они имају осам победа и то је заиста добар низ. Очекујемо веома тежак меч, али смо фокусирани да дамо свој максимум сутра, ко зна, можда их изненадимо и победимо уколико могу да постигнем гол, још и боље. Важније ми је да победимо – рекао је Дуарте на конфренцији за медије.
Он је навео да је Звезда упућена како Порто игра и да ће црвено-бели покушати да пронађу простор да постигну гол.
– Ми желимо да дамо свој максимум и одемо одавде са бодовима. Биће интересантно меч и заиста смо фокусирани да освојимо бодове овде. Мислим да оба тима имају сјајан историјат у фудбалу, то су два великана у европском фудбалу. Кад говоримо о сутрашњем мечу, Порто је дефинитивно фаворит, али европски мечеви, европске утакмице могу да донесу изненађење и управо зато треба остати концентрисан и веровати у победу – изјавио је фудбалер Црвене звезде.
Дуарте је додао да се увек труди да помогне екипи, без обзира на којој позицији игра.
– Играо сам много утакмица прошле сезоне и веома важно је знати шта треба урадити на терену како би се помогло тиму. Биће ми угодно да играм на било којој позицији у нападу, фокусиран да постигнем гол или да помогнем тиму да постигне гол – рекао је Дуарте.