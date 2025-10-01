ШАМПИОНКЕ ДОМИНАНТНЕ У НОВОМ САДУ: Ватерполисткиње Воше надиграле Црвену звезду
Ватерполисткиње Војводине уписале су још једну убедљиву победу у домаћем првенству.
Изабранице Слађане Дрезгић су на Сланој бари, у ономе што је требало да буде црвено-бели дерби, надиграле Црвену звезду резултатом 21:5 у 2. колу групе А.
У року од четири дана, након тријумфа над Палилулом (20:6) на почетку шампионата актуелне првакиње државе су и другу препреку прешле у доминантном стилу.
Вошу је предводила Лукић са седам голова.
Војводина је прва на табели са две победе и шест бодова, прати је Звезда са скором 1-1 и три бода.
Војводина - Црвена звезда 21:5 (6:1, 6:2, 6:0, 3:2)
НОВИ САД: Базен Слана бара. Судије: Петровић и Јовић.
Војводина: Травар, Швец, Лукић 7, Ковачевић, Пешић, Амлијева 2, Жагар, Попов 2, Савченко 3, Дамњановић 2, Сегуља 2, Моћан 2, Ђурић, Ћорда.
Црвена звезда: М. Миленковић, Трбанос, М. Марковић, И. Марковић, Лазовић, Павић, Поповић, Јанковић 4, Кликовац 1, Н.Миленковић, Јеленић, Петковић.