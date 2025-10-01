heavy intensity rain
11°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШАМПИОНКЕ ДОМИНАНТНЕ У НОВОМ САДУ: Ватерполисткиње Воше надиграле Црвену звезду

01.10.2025. 19:40 19:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ВК Војводина

Ватерполисткиње Војводине уписале су још једну убедљиву победу у домаћем првенству.

Изабранице Слађане Дрезгић су на Сланој бари, у ономе што је требало да буде црвено-бели дерби, надиграле Црвену звезду резултатом 21:5 у 2. колу групе А. 

У року од четири дана, након тријумфа над Палилулом (20:6) на почетку шампионата актуелне првакиње државе су и другу препреку прешле у доминантном стилу. 

Вошу је предводила Лукић са седам голова. 

Војводина је прва на табели са две победе и шест бодова, прати је Звезда са скором 1-1 и три бода. 

Војводина - Црвена звезда 21:5 (6:1, 6:2, 6:0, 3:2)

НОВИ САДБазен Слана бара. Судије: Петровић и Јовић.

Војводина: Травар, Швец, Лукић 7, Ковачевић, Пешић, Амлијева 2, Жагар, Попов 2, Савченко 3, Дамњановић 2, Сегуља 2, Моћан 2, Ђурић, Ћорда.

Црвена звезда: М. Миленковић, Трбанос, М. Марковић, И. Марковић, Лазовић, Павић, Поповић, Јанковић 4, Кликовац 1, Н.Миленковић, Јеленић, Петковић.

ватерполо клуб војводина ватерполо жвк војводина
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВОСАЂАНКЕ КРЕНУЛЕ У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Ватерполисткиње Воше убедљиве против Палилуле, следи црвено-бели дерби у Новом Саду
спорт

НОВОСАЂАНКЕ КРЕНУЛЕ У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Ватерполисткиње Воше убедљиве против Палилуле, следи црвено-бели дерби у Новом Саду

27.09.2025. 16:13 16:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ ДАМА У НОВОМ САДУ: Ватерполисткиње Војводине у среду дочекују Звезду (17)
спорт

ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ ДАМА У НОВОМ САДУ: Ватерполисткиње Војводине у среду дочекују Звезду (17)

30.09.2025. 17:16 17:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај