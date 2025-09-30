overcast clouds
ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ ДАМА У НОВОМ САДУ: Ватерполисткиње Војводине у среду дочекују Звезду (17)

30.09.2025. 17:16 17:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ВК Војводина

Ватерполисткиње Војводине играју у среду у 17 часова дерби против Црвене звезде на базену Спортског центра „Слана бара“ у Новом Саду.

Актуелне шампионке државе дочекују у 2. колу групе А домаћег првенства великог ривала након убедљиве победе на старту сезоне над Палилулом – 20:6. 

С друге стране Звезда је у вечитом дербију неочекивано лако славила над Партизаном 18:9. 

– Очекивања су нам као и прошле сезоне, а улазимо у сваку утакмицу с циљем да победимо. Не знамо какве су друге екипе. Што се нас тиче остале смо на окупу, чак смо се и појачале тако да идемо у освајање овог првенства – рекла је Исидора Дамњановић, десно крило Војводине. 

 

