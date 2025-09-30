ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ ДАМА У НОВОМ САДУ: Ватерполисткиње Војводине у среду дочекују Звезду (17)
30.09.2025. 17:16 17:19
Коментари (0)
Ватерполисткиње Војводине играју у среду у 17 часова дерби против Црвене звезде на базену Спортског центра „Слана бара“ у Новом Саду.
Актуелне шампионке државе дочекују у 2. колу групе А домаћег првенства великог ривала након убедљиве победе на старту сезоне над Палилулом – 20:6.
С друге стране Звезда је у вечитом дербију неочекивано лако славила над Партизаном 18:9.
– Очекивања су нам као и прошле сезоне, а улазимо у сваку утакмицу с циљем да победимо. Не знамо какве су друге екипе. Што се нас тиче остале смо на окупу, чак смо се и појачале тако да идемо у освајање овог првенства – рекла је Исидора Дамњановић, десно крило Војводине.