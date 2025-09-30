КАКВО ИМЕ У ПОСЕТИ МАРАКАНИ: Светски првак и освајач Лиге шампиона одушевљен богатом историјом Црвене звезде
30.09.2025. 18:24 18:28
Фудбалски клуб Црвена звезда имао је у среду занимљивог госта.
– Жером Боатенг данас је посетио стадион „Рајко Митић“, где су га угостили технички директор Црвене звезде Марко Марин и председник нашег клуба Светозар Мијaиловић. Том приликом уручен му је црвено-бели дрес са бројем 17. Искусни дефанзивац, познат по годинама проведеним у минхенском Бајерну и дресу репрезентације Немачке, обишао је клупски музеј и стадион, а том приликом није крио одушевљење богатом историјом Црвене звезде – навели су црвено-бели.
Боатенг је са Немачком био првак света 2014. године, а са Бајерном из Минхена је два пута освојио триплу-круну – првенство и куп Немачке и Лигу шампиона.