КАКВО ИМЕ У ПОСЕТИ МАРАКАНИ: Светски првак и освајач Лиге шампиона одушевљен богатом историјом Црвене звезде

30.09.2025. 18:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалски клуб Црвена звезда имао је у среду занимљивог госта.

– Жером Боатенг данас је посетио стадион „Рајко Митић“, где су га угостили технички директор Црвене звезде Марко Марин и председник нашег клуба Светозар Мијaиловић. Том приликом уручен му је црвено-бели дрес са бројем 17. Искусни дефанзивац, познат по годинама проведеним у минхенском Бајерну и дресу репрезентације Немачке, обишао је клупски музеј и стадион, а том приликом није крио одушевљење богатом историјом Црвене звезде – навели су црвено-бели. 

Боатенг је са Немачком био првак света 2014. године, а са Бајерном из Минхена је два пута освојио триплу-круну – првенство и куп Немачке и Лигу шампиона. 

 

