ПО ПРВА ТРИ БОДА: Ватерполо клуб Војводина у обе конкуренције почиње сезону – даме на Сланој бари, мушкарци у Београду
Ватерполисткиње Војводине у суботу ће почети такмичење у домаћем првенству, а у госте им у првом колу долази екипа Палилуле.
Дуел два велика ривала одиграће се у 11.30 часова на базену Спортског центра „Слана бара“ у Новом Саду. Црвено-беле су у А групи са поменутим ривалом, а снаге ће још одмерити са Партизаном и Црвеном звездом.
Након Палилуле, у среду 1. октобра, такође у Српској Атини, одиграће се црвено-бели дерби у другом колу шампионата (17 часова).
И ватерполисти Војводине у суботу почињу сезону утакмицом у Првој регионалној лиги у 19.45 часова, гостујући Новобеоградским вуковима на базену СЦ „Влахо Бата Орлић“.
– Очекујемо жестоку утакмицу пошто је прва у сезони. Сви излазе из припремних периода и спремни су за игру. Пред нама је тешка борба, али надам се да уз нашу жељу и припремљену тактику можемо да освојимо прва три бода – поручио је капитен црвено-белих Никола Марић.