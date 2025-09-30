НОВА УЛОГА ЗА ЧАБУ СИЛАЂИЈА: Наш прослављени олимпијац на челу Пливачког савеза Војводине
Чаба Силађи, један од најбољих пливача Србије у историји, нови је председник Пливачког савеза Војводине.
Бивши репрезентативац Србије, олимпијац и државни рекордер у пливању прсним стилом на 50, 100 и 200 метара, сада на челу Савеза доноси своје искуство и визију за даљи развој пливања у Војводини.
– Пливачки савез Србије честита Чаби на избору за председника Пливачког савеза Војводине. Његово искуство олимпијца, репрезентативца и рекордера сигурно ће бити снажна подршка у развоју пливања и новим спортским успесима. Желимо му пуно среће и успеха у овом одговорном и важном задатку – навео је Пливачки савез Србије.
Пливач из Бечеја је чак четири пута учествовао на Олимпијским играма. Последњи пут је пливао у Токију 2021. године када је и ставио тачку на међународну каријеру, а званично је завршио са активним пливањем 2023. Пре Токија је представљао Србију на највећем спортском догађају на свету у Рију 2016, Лондону 2012. и Пекингу 2008.
Освојио је бронзу на ЕП у 25-метарском базену на 50 м прсно 2009. године.