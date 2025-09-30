ОСВОЈИО ТИТУЛУ ПА ОБЈАВИО ПОВЛАЧЕЊЕ: Алкараз не игра у Шангају
Шпански тенисер Карлос Алкараз саопштио је да неће играти на мастерсу у Шангају.
– Разочаран сам што морам да објавим своје повлачење са овогодишњег мастерса у Шангају. Борим се са неким физичким проблемима и после разговора са својим тимом, закључили смо да је најбоља одлука да се одморим – написао је Алкараз на Инстаграму неколико сати пошто је данас (среда) у Токију освојио турнир победом над Американцем Тејлором Фрицом у финалу резултатом 2:0 (6:4, 6:4).
После повлачења Алкараза, директан пролаз у друго коло мастерса у Шангају добио је Француз Корентан Муте, који је био пројектовани противник Новаку Ђоковићу у другом колу, али је сад добио много лакши жреб. Мутеа је у првом колу заменио квалификант Николоз Басилашвили који ће се против Марина Чилића борити за друго коло и меч против Ђоковића.