MOЖЕМО О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ ЗВЕЗДА БОЉА? Тренер Порта најавио дуел против црвено-белих
Фудбалери Порта дочекаће у четвртак од 21 сат Црвену звезду на стадиону "Драгао" у 2. колу Лиге Европе.
– Биће то велики изазов, против сјајног тима, са великом историјом. Играли су претходних година Лигу шампиона, морамо да будемо спремни и организовани јер је противник веома талентован. Звезда има доста добрих играча, ту су голман Матеус и Марко Арнаутовић – рекао је тренер Порта Франческо Фариоли на конференцији за медије.
Он је поручио да не жели да одговори тренеру Бенфике Жозеу Мурињу, који је пред недељну утакмицу два клуба рекао да је Челси бољи тим од Порта.
– Ако имате питање о томе да ли је Црвена звезда боља, можемо о томе. То је све што нас занима. За мене је тренутно најважније да причамо о Црвеној звезди – изјавио је тренер Порта.
Фариоли је истакао да је имао добру сарадњу са српским фудбалером Александром Пешићем, који је изјавио да је пре две године италијанског тренера препоручио управи Црвене звезде.
– Постигао је много голова за време заједничког боравка у Турској. Сигуран сам да и он има веома лепе успомене из времена у Истанбулу. Добро ме је 'промовисао' у клубовима у којима је био. Ствари су на крају кренуле у различитим правцима. Не само за њега, већ и за мене. Најважније је да ме моји играчи увек памте по добру и да остваримо добру конекцију – рекао је Фариоли.