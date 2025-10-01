ФИНАЛЕ КУПА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА: Студенти освојили трофеј! (ФОТО)
Фудбалери Индекса савладали су Јединство из Госпођинаца у финалу Купа Србије на територији Града Новог Сада са 4:0 (1:0).
Студенти су били квалитетнији ривал, постигли су чак четири гола и заслужено освојили трофеј.
Повели су у 41. минуту преко Срђана Радаковића. У другом делу утакмице постигли су три поготка. Срђан Ренић је био стрелац у 48, Ђорђе Петровић у 56. и Давид Дунђерски у 63. минуту.
Председник Фудбалског савеза Града Новог Сада Новак Кострешевић уручио је пехар капитену Индекса Марку Ренићу.
Индекс-Јединство 4:0 (1:0)
НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца: око 150, судија Лукић (Нови Сад), стрелци: Радаковић у 41, Ренић 48, Петровић 56. и Дунђерски у 63. минуту. Жути картони: Станчић, Виторац, Маливук (Јединство).
ИНДЕКС: Бузаџија, Крповић, Вујовић, Петровић (Соковић), Дунђерски, Пантић (Куртиши), Ренић, Радаковић, Бобар (Алимпић), Петровић (Веселиновић), Зељковић (Станковић).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Додић, Рондовић, О. Тепић (Маливук), Пановић, Станчић (Петровић), Виторац, Ћирин, Малиновић, Радмановац (Вечански).
М. Ковачевић