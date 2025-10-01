overcast clouds
ФИНАЛЕ КУПА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА: Студенти освојили трофеј! (ФОТО)

01.10.2025. 19:01 19:15
Пише:
Мирослав Ковачевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад
Фото: Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад

Фудбалери Индекса савладали су Јединство из Госпођинаца у финалу Купа Србије на територији Града Новог Сада са 4:0 (1:0).

Студенти су били квалитетнији ривал, постигли су чак четири гола и заслужено освојили трофеј. 

Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад
Фото: Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад

Повели су у 41. минуту преко Срђана Радаковића. У другом делу утакмице постигли су три поготка. Срђан Ренић је био стрелац у 48, Ђорђе Петровић у 56. и Давид Дунђерски у 63. минуту.

Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад
Фото: Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад

Председник Фудбалског савеза Града Новог Сада Новак Кострешевић уручио је пехар капитену Индекса Марку Ренићу.

Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад
Фото: Ђурђевић Саша/ФК Индекс Нови Сад

Индекс-Јединство 4:0 (1:0)

НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца: око 150, судија Лукић (Нови Сад), стрелци: Радаковић у 41, Ренић 48, Петровић 56. и Дунђерски у 63. минуту. Жути картони: Станчић, Виторац, Маливук (Јединство).

ИНДЕКС: Бузаџија, Крповић, Вујовић, Петровић (Соковић), Дунђерски, Пантић (Куртиши), Ренић, Радаковић, Бобар (Алимпић), Петровић (Веселиновић), Зељковић (Станковић).

ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Додић, Рондовић, О. Тепић (Маливук), Пановић, Станчић (Петровић), Виторац, Ћирин, Малиновић, Радмановац (Вечански).

Ђурђевић Саша/ФК Јединство (Госпођинци)
Фото: Ђурђевић Саша/ФК Јединство (Госпођинци)

М. Ковачевић

куп србије фк индекс нови сад фк јединство госпођинци
Извор:
Дневник
Пише:
Мирослав Ковачевић
Спорт Фудбал
