ПРЕДРАГ МИЈАТОВИЋ ПОСЕТИО ФУДБАЛЕРЕ СРБИЈЕ и пожелео срећу "орловима"
Потпредседник Фудбалског савеза Србије Предраг Мијатовић посетио је тренинг репрезентације Србије и пожелео срећу селектору Драгану Стојковићу и "орловима" у наредним мечевима квалификација за Светско првенство.
"Некад саиграчи у репрезентацији, данас велики пријатељи, Драган Стојковић и Предраг Мијатовић. И скоро да нема окупљања најбоље репрезентације Србије, а да актуелни потпредседник Партизана не посети 'орлове' како би им пружио подршку. Тако и данас, када је пред тренинг Митровића и другова, посетио селектора Драгана Стојковића и Србији пожелео успехе у октобарским мечевима против Албаније и Андоре", наводи се у објави Фудбалског савеза Србије.
Стојковићеви изабраници у суботу дочекују Албанију у Лесковцу у кључном мечу за друго место у Групи К које води у бараж, а три дана касније гостују Андори.
Србија је на табели Групе К трећа са седам бодова из четири меча, Албанија је друга са осам бодова, али и утакмицом више.