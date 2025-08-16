broken clouds
ЉУБИША ДУНЂЕРСКИ ПОСЛЕ РЕМИЈА СА ЈАВОРОМ: Анализираћемо зашто смо пали у финишу

16.08.2025. 23:17 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Коментари (0)
Dundjerski
Фото: ФК Војводина

Помоћни тренер Војводине Љубиша Дунђерски сматра да је пад у финишу меча коштао „стару даму“ нове победе.

Фудбалери „старе даме“ ремизирали су резултатом 2:2 са екипом Јавора, а након меча Дунђерски је анализирао овај меч.

– Честитам Јавору на освојеном боду и желим им срећу у даљем. Ми смо по мом мишљењу, одиграли добру утакмицу, до пада концетрације у последњих 15 минута када нисмо личили на екипу. То се десило против ОФК Београда, тада нисмо били кажњени, сада нажалост јесмо. Вратили смо се после 1:1, дали смо гол, повели, али сутра ћемо анализирати зашто у тих пет последњих минута олако губимо лопту и опет губимо бодове у Новом Саду.  Можда је то и од превелике жеље да решимо меч. Ми смо у једном моменту отишли горе, свака лопта коју је Јавор провукао кроз средњу зону је имао два зицера. Можда је та превелика жеља, свесни да смо били доминантни до тог финиша, можда смо се потрошили па је дошло до пада концетранције – рекао је Дунђерски.

Он је потом честитао Лазару Ранђеловићу на повратничком голу после осам месеци паузе, а прокоментарисао је и новајлије Куфреа Ету и Милутина Видосављевића.

– Види се да има успона и падова, заслужио је да постигне овај гол, пошто је радио одлично и драго нам је што је постигао гол. Ета је моћан играч, који ће тек ући у систем, може да игра задњег везног и штопера и биће сигурно право појачање. Видосављевић ће ускоро бити на располагању, одрадио је само један тренинг са нама – закључио је Дунђерски.

