У УТАКМИЦИ 5. КОЛА ФУДБАЛСКЕ СУПЕРЛИГЕ НА “КАРАЂОРЂУ”: Јавор прекинуо низ Новосађана
По (пре)топлом времен, јер у 20 часова у Новом Саду су измерена 32 степена, фудбалерима двају екипа није било лако да дишу, а камо ли да трче.
Модерни фудбал, међутим, не трпи такве изговоре, па су Новосађани и Ивањичани прилично жустро ушли у утакмицу, настојећи да потраже пут до циља који су зацртали. Стара дама, на основу пласмана, а богами и квалитета играча, била је фаворит, али је истина и то да играчи Јавора у Новом Саду, по неком неписаном правилу, никада лако нису полагали оружје, што је наговештавало борбену и занимљиву фудбалску битку.
Током првих неколико минута гости су показивали жељу да се надмећу, а онда су се повукли у ниску зону, па су црвено-бели много чешће имали посед лопте. Посебну пажњу Јавор је посвећивао Јусуфу Бамиделеу, поред којег су најчешће била двојица одбрамбених играча. То је, донекле, отварало простор Алекси Вукановићу и осталим офанзивцима новосадске екипе, али је одбрана тима тренера Милована Миловића успевала да контролише ситуацију.
На истеку 16. минута, покушао је, шутем с двадесетак метара, Његош Петровић да изненади голмана Васиљевића, али је лопта одскакутала поред стативе. И поред обазривости када је Војводина кретала у нападе, Ивањичани нису одсутајали од намере да запрете у контранападима, па се, у 21. минуту, после дубинског паса, у прилици нашао Бајере, али је голман Драган Росић све то лепо испратио и, падом у ноге, избио лопту у поље.
Играо се 25. минут, када су осдличан дупли пас разменили Бамиделе и Кокановић, млади фудбалер потом је шутирао, али је лопта отишла изнад пречке, измамивши уздахе на трибинама. Два-три минута доцније, ударац је, с неких 25 метара, опробао и Вукан Савићевић, али је чувар мреже Јавора био добро постављен и лако ухватио лопту. Војводина јесте покушавала да некако стигне до вођства, али, утисак је, путеви ка голу били су јој затворени, па је резултат на полувремену остао 0:0.
У наставку је Мирослав Тањга, тренер Војводине, у игру, уместо Кокановића, увео Марка Величковића, што је на посредан начин сведочило о жељи да јаче нападне бедем Јавора. У 50. минуту два пута је управо млади Нишлија баш опасно запретио Васиљевићевој мрежи, али је голман гостију најпре сјајно зауставио његов ударац, док је други шут отишао ван оквира гола. Домаћин је кренуо у потпуну офанзиву, повијала се одбрана тима из Ивањице, али радости међу навијачима Војводине и даље није било.
Могао је Миловићев тим нешто више да извуче у 59. минуту, када је Бјековић, дете Војводине, прошао по десној страни, али је отишао исувише удесно, па је одбрана црвено-белих прилично лако отклонила потенцијалну опасност. Почетни напади домаћина су утихнули, Јавор је дошао до ваздуха, па је поново реаговао Тањга, увођењем Медојевића и Ранђеловића у игру.
И онда је мајсторију начинио Лазар Николић, који је у 71. минуту лепо прихватио лопту у казненом простору ривала, окренуо се и милиметарском прецизношћу погодио десни горњи угао гола иза леђа Васиљевића. Био је то гол за ТВ шпице, али и окидач великог задовољства испољеног на „Карађорђу“.
Међутим, радост тима из Српске Атине није дуго потрајала, пошто је, у 77. минуту, резервиста Салиман Кајоде одлично реаговао на одбијену лопту и, ударцем са 18 метара, изједначио резултат на 1:1. После тог тренутка, развила се отворена борба, јер су обе екипе желеле сва три бода и то нису скривале.
Црвено-бели тим је, ипак, стигао до гола у 84. минуту, када је с леве стране пред гол лопту убацио Бамиделе, а повратник на терен после дуге паузе, Лазар Ранђеловић, нашао се на правом месту и донео нову предност Војводини. Ни то није деморалисало госте, који су, у 87. минуту, имали прилику преко Дукуреа, али је Росић сјајно интервенисао.
И у 89. минут голман Војводине био је сјајан, али, ипак, који секунд касније, није могао да заустави ударац Куфреа Ете у сопствену мрежу, после којег је резултат изједначен на 2:2.
У петом минуту надоканде, добро је шутирао Вукановић, али се Васиљевић још једном испречио, па је дуел завршен без победника.
Војводина – Јавор Матис 2:2 (0:0)
НОВИ САД: Стадион „Карађорђе“, гледалаца: 3.000. Судија; Милан Стефановић (Београд). Стрелци: Л. Николић у 71. и Ранђеловић у 84. за Војводину, Кајоде у 78. и Ета (аутогол) у 89. минуту за Јавор Матис. Жути картони: Кокановић (Војводина), Сабо (Јавор Матис).
ВОЈВОДИНА: Росић 7,5. Л. Николић 7, Сиченџе 6,5, Црномарковић 6 (Ета 6,5), Букинац 6, Њ. Петровић 7, Савићевић 6,5 (Медојевић 6,5), Сукачев 6,5 (Ранђеловић 6,5), Кокановић 6 (Величковић 6,5), Бамиделе 6,5, Вукановић 6.
ЈАВОР МАТИС: Васиљевић 7,5, Бјековић 7, Вилотић 6, Ђокић 6,5, Дукуре 6, П. Петровић 6 (Ђоковић 6,5), Бајере 6,5 (Кајоде 7), Пантелић 6 (Ристић 6), Крсмановић 6, Скоко 6, Сабо 6,5.
А. Предојевић