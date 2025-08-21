НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Војвођански дерби у Новом Саду, Звезда одложила дуел, Партизан у Нишу
У наредна три дана биће одиграно шесто коло фудбалске Суперлиге Србије.
Лидер на табели Црвена звезда одложила је дуел са Чукаричким, док ће Партизан у недељу гостовати Радничком из Ниша.
Звезда је због обавеза у плеј-офу за пласман у Лигу шампиона против Пафоса одложила меч против Чукаричког, који је требало да се одигра у суботу на стадиону "Рајко Митић".
Први меч шестог кола СЛС на програму је у петак од 19 часова у Ивањици, а састаће се Јавор и Напредак.
Фудбалери ОФК Београда ће у суботу од 19 сати у Старој Пазови дочекати Младост, док ће се два сата касније у Новом Саду састати Војводина и ТСЦ из Бачке Тополе.
Преостала четири меча шестог кола СЛС биће одиграна у недељу, 24. августа, а састаће се:
Радник - Железничар (19)
ИМТ - Раднички 1923 (19.15)
Раднички Ниш - Партизан (19.30)
Спартак - Нови Пазар (20).
Прво место на табели држи Црвена звезда са 12 бодова из четири меча, колико има и другопласирани Партизан.