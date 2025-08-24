Гол је постигао за 27 секунди
ВИДОСАВЉЕВИЋ О ДЕБИЈУ ЗА ВОЈВОДИНУ: Срећан због гола и још више због победе Војводине
Деби из снова! Никада нико у српском фудбалу није почео причу у новом клуб поготком после само 27 секунди.
И у светском фудбалу можемо да говоримо o учинку који га ставља на историјску листу најбржих стрелаца на дебију за нови клуб.
Милош Јојић је то успео у дресу Дортмунда после 14 секунди, а прати га Милутин Видосављевић којем је било потребно само 27 секунди да погоди за Војводину на мечу против ТСЦ-а. „Стара дама“ је славила 2:0 и на тај начин дошла до првог места на табели Моцарт Бет Супер лиге Србије.
– Јако сам срећан због првенца на дебију, а још више због победе Војводине. Било нам је изузетно важно да наставимо добар низ и дођемо до нових бодова на домаћем терену против квалитеног ривала – почиње Видосављевић причу за клупски сајт.
Деби из снова, а посебно су сви на стадиону били одушевљени начином на који функционише млади фудбалер са остатком тима.
– Нисам одрадио ни двоцифрен број тренинга, али брзо сам се уклопио у систем и екипу. Сигуран сам да ће то бити све боље како сезона одмиче.
Приликом изласка са терена – овације. Заслужене.
– Велика хвала навијачима на томе, али и великој подршци тиму током целог меча. Лепо је видети попуњен „Карађорђе“, а ми ћемо дати сев од себе да убудуће својим играма доведемо и још више људи на трибине.
Да има карактер победника најбоље из његових следећих речи…
– Дрес Војводине захтева да се одмах размишља о наредном ривалу и наставку победничког низа. Потпуно смо посвећени утакмици у Лучанима где желимо да будемо још боље него на мечу са ТСЦ-ом. Верујем да ова екипа то може – закључио је сјајни Милутин Видосављевић.