Сјајне вести за Вошу! ЗБИЉИЋ ПОТВРДИО: Долазак ВИДОСАВЉЕВИЋА У НОВИ САД очекујемо током ове недеље

11.08.2025. 16:11 16:19
Пише:
Александар Предојевић
Извор:
Дневник
Milutin Vidosavljevic
Фото: Милутин Видосављевић, ускоро постаје играч Воше, фото: ФК Раднички 1923

Пре неки дан, тренер Воше Мирослав Тањга рекао је да прелазни рок за његову екипу није завршен и да су могући и доласци, али и одласци из њега.

Као потврда тих речи, на појединим порталима појавила се ових дана вест да су Новосађани заинтересовани да у своје редове доведу досадашњег играча крагујевачког Радничког 1923, Милутина Видосављевића. Према тој информацији, цена трансфера износиће 600.000 евра, а Новосађани би његовим ангажовањем добили изузетно квалитетно решење на средини терена, односно на плејмејкерској позицији.

Трагом вести, позвали смо председника Старе даме Драгољуба Збиљића, како бисмо проверили њену тачност.

- Истина је – потврдио је кратко први човек новосадског клуба. – Долазак Видосављевића у Нови Сад очекујемо током ове недеље. И, мала исправка, цена трансфера износи 550.000 евра.

Милутин Видосављевић рођен је 21. фебруара 2001. године у Куршумлији, висок је 180 цм и тежак 71 кг. Играо је у млађим категоријама Црвене звезде и Чукаричког, а сениорску каријеру је, пре Радничког 1923, градио управо у Чукаричком, кратко је боравио на позајмици у шпанском Левантеу, а онда је, 2022. године, постао члан клуба из Крагујевца. Био је члан свих млађих репрезентативних селекција Србије, па нема сумње да га највећи изазови у каријери очекују у Новом Саду, када ускоро и званично постане играч црвено-белих из највећег војвођанског града.

А. Предојевић

фк војводина Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Александар Предојевић
Спорт Фудбал
