АЛЕКСА ВУКАНОВИЋ ПОСЛЕ ТРЕЋЕ ПОБЕДЕ ВОШЕ ПОЗИВА НАВИЈАЧЕ: Сви на “Карађорђе”
Три од три. Нова три бода уз печат Алексе Вукановића.
Војводина је доминантно победила и ОФК Београд у 3. колу Моцарт бет Супер лиге Србије. У Старој Пазови, Воша је славила са 2:1 (1:1). Овом победом “стара дама” се задржала на деоби првог места са Црвеном звездом.
Сјајни нападач постигао је еврогол за вредну победу “бело-црвених”. У разговору после меча, анализирао је учинак тима на тешком гостовању.
– На добром смо путу! Најбитније је да имамо три победе, а на нама је да још радимо и смањимо осцилације у игре које имамо. Све иде у правом смеру, баш онако како смо и зацртали – почиње причу Алекса Вукановић.
Уживање је било гледати како је Војводина, посебно, у првих 20 минута меча изгледала на терену. Четири-пет шанси, тотална доминација…
– То је био план. Јак пресинг и што пре да постигнемо гол. Први сам имао шансу, али ето нисам искористио, касније смо уз помоћ целог тима дошли до два гола и вредне победе.
Два спектакуларна гола Вукановића. Први је, нажалост, после пет минута гледања снимка – поништен. Зато је Алекса решио да понови магију. Ракета са 20 метара у рашљама угла гола „романтичара“.
– Није битно какав је гол и ко је дао гол. Битно је само једно – да Војводина победи и да будемо на правом путу и месту које Војводина заслужује на табели – скромно ће фудбалер који ове сезоне доноси огромну разлику на терену у корист свог тима.
А, сада два празника фудбала у Новом Саду и прилика да се Воша учвртсти у врху табеле. Прво, наредне суботе од 20 часова дуел против Јавора. Када је у Стару Пазову дошло преко 500 навијача великана из „српске Атине“, шта нас тек чека на „Карађорђу“…
– Велики клуб, имамо подршку где год играмо! Једва чекам наредни меч, уверен сам да ће трибине бити сјајно попуњене. Кад су наши навијачи ту, немамо проблема. Сви на „Карађорђе“ – јасна је порука Алексе Вукановића.