НОВАК ДИРЕКТНО У ПОЛУФИНАЛУ: Чека Синера или Циципаса на турниру Шест краљева
26.09.2025. 09:34 09:37
Српски тенисер Новак Ђоковић слободан је на старту егзибиционог турнира Шест краљева.
У полуфиналу ће играти против победника меча Јаник Синер - Стефанос Циципас, саопштили су организатори.
У другом четвртфиналу се састају Александер Зверев и Тејлор Фриц, а победника чека Карлос Алкараз.
Егзибициони турнир у Ријаду играће се од 15. до 18. октобра, а сваки тенисер ће само за долазак у главни град Саудијске Арабије зарадити милион и по долара, док ће победнику турнира припасти укупно шест милиона долара.
Трофеј брани Јаник Синер.