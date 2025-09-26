few clouds
НОВАК ДИРЕКТНО У ПОЛУФИНАЛУ: Чека Синера или Циципаса на турниру Шест краљева

26.09.2025. 09:34 09:37
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/US open

Српски тенисер Новак Ђоковић слободан је на старту егзибиционог турнира Шест краљева.

У полуфиналу ће играти против победника меча Јаник Синер - Стефанос Циципас, саопштили су организатори.

У другом четвртфиналу се састају Александер Зверев и Тејлор Фриц, а победника чека Карлос Алкараз.

Егзибициони турнир у Ријаду играће се од 15. до 18. октобра, а сваки тенисер ће само за долазак у главни град Саудијске Арабије зарадити милион и по долара, док ће победнику турнира припасти укупно шест милиона долара.

Трофеј брани Јаник Синер.

 

Новак Ђоковић тенис Јаник Синер
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
