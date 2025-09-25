overcast clouds
СУБОТА У ЖАБЉУ ЗА ДОБРУ СТВАР – СВИ НА ТЕРЕН ЗА ХЕЛЕНУ Помозимо двогодишњакињи да победи леукемију

25.09.2025. 14:25 14:27
турнир
Фото: промо

Хуманитарни турнир у малом фудбалу за двогодишњу Хелену Златанов из Чуруга, која болује од акутне лимфобластне леукемије, играће се у суботу од 10 часова на малом стадиону у Жабљу.

Остало је још места за пријаву екипа (5 + 1), на бројеве телефона 062/963-09-37 (Жарко) или 062/ 927-78-81 (Јован), а котизација по тиму је 50 евра. 

Сав новац од котизација биће уплаћен на Хеленин текући рачун. На малом стадиону биће постављена и кутија за донације. Хелени можете помоћи и уплатом на рачун 170001076503600040.

Хуманитарни турнир у фудбалу жабаљ леукемија
Војводина Бачка
