ДРУГИ ФЕСТИВАЛ ЛАНГОША У ПАДЕЈУ У суботу, код сеоске пијаце изложба старинских колача, такмичење за најлепши колач и избор за најлепше украшен штанд
25.09.2025. 13:33 13:49
Удружење жена „Сунце“ из Падеја, под покровитељством Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и у сарадњи са Општином Чока, организује Други фестивал лангоша.
Манифестација ће бити одржана у суботу, 27. септембра, од 10 до 14 часова на пијаци испред Месне заједнице Падеј.
Посетиоце очекује богат програм: цртање по лицу за најмлађе, дворац на надувавање, музика, изложба старинских колача, такмичење за најлепши колач и избор за најлепше украшен штанд.
Незаобилазни део фестивала су и лангоши, који ће бити обезбеђени за све посетиоце.