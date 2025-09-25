broken clouds
ДРУГИ ФЕСТИВАЛ ЛАНГОША У ПАДЕЈУ У суботу, код сеоске пијаце изложба старинских колача, такмичење за најлепши колач и избор за најлепше украшен штанд

25.09.2025.
Фото: Илустрација/ Canva / Дневник

Удружење жена „Сунце“ из Падеја, под покровитељством Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и у сарадњи са Општином Чока, организује Други фестивал лангоша.

Манифестација ће бити одржана у суботу, 27. септембра, од 10 до 14 часова на пијаци испред Месне заједнице Падеј.

Посетиоце очекује богат програм: цртање по лицу за најмлађе, дворац на надувавање, музика, изложба старинских колача, такмичење за најлепши колач и избор за најлепше украшен штанд. 

Незаобилазни део фестивала су и лангоши, који ће бити обезбеђени за све посетиоце.

