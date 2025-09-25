ЕДУКАЦИЈА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА О ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ Дијабетес не боли, али оставља последице
Дом здравља „Нови Сад“ започео је едукацију ратних војних инвалида о дијабетесу.
Ендокринолог Дома здравља др Слађана Стојиловић каже да су започели едукацију и прегледе чланова Удружења ратних и војних инвалида и да ће то организовати још неколико пута до краја године.
Дајемо им савет или да се јаве за даље испитивање и лечење или да коригују факторе ризика – каже др Стојиловић
- Ово је прва у низу акција у оквиру пројекта скрининга дијабетеса у групи ратних војних инвалида, уз подршку Градске управе за здравство. Дијабетес је велики проблем и сматра се да 50 одсто људи не зна да има ову болест. Они немају дијагнозу и шећер је често неоткривен. Ми их прегледамо, проверавамо им шећер у крви, нотирамо факторе ризика, меримо крвни притисак. Дајемо им савет или да се јаве за даље испитивање и лечење или да коригују факторе ризика – испричала је др Стојиловић.
Како наводи, ови пацијенти имају много коморбидитета, мање се крећу, анксиозни су, депресивни, имају телесна оштећења.
- Ратни војни инвалиди се јављају Удружењу да ће доћи на преглед и едукацију, коју ми онда у сарадњи са Удружењем и најавимо. На овај начин желимо да апелујемо на ове људе да се контролишу и коригују факторе ризика. Да коригују телесну масу, да мере гликемију, усвајају здраве животне навике и да се на време открије дијабетес. Он не боли, али оставља последице. Зато добра регулација шећерне болести одлаже појаву компликација или их превенира, а тиме се обезбеђује бољи квалитет живота – истакла је др Стојиловић и напоменула како дијабетес није болест једног органа већ целог организма.
Председник Удружења ратних и војних инвалида Новог Сада Слободан Врачарић каже како имају око 1.400 чланова.
- Значајне су нам овакве акције и што нам лекари дођу у Удружење. Неки наши чланови и не знају да имају повишен крвни притисак или шећер. Ми се са Домом здравља „Нови Сад“ договоримо о термину када ће лекари доћи код нас, па обавестимо чланове – рекао је Врачарић.