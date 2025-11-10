moderate rain
9°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИГА ШАМПИОНА У УТОРАК У СПЕНСУ: Стонотенисерке Новог Сада на корак ка четвртфиналу

10.11.2025. 15:14 15:18
Пише:
Јово Галић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: СТК Нови Сад

Стонотенисерке Новог Сада у уторак, 11. новембра, од 18.30 часова у стонотениској сали СПЕНС-а дочекују француски Етивал у мечу који може бити кључан у борби за пласман у четвртфинале Лиге шампиона.

Вишеструке шампионке Србије четврту годину заредом наступају у престижној „топ-12“ фази елитног европског такмичења и поново потврђују статус најуспешнијег женског стонотениског клуба у региону. 

спорт
Фото: СТК Нови Сад

Под вођством стручног штаба Новосађанке су у претходним колима показале завидан ниво форме, а тријумф над француским представником био би значајан корак ка пласману међу осам најбољих екипа Старог континента.

Меч у СПЕНС-у биће прилика да љубитељи стонотениског спорта виде врхунске поене и узбудљив дуел европских ривала. Организатори позивају све навијаче да својим присуством и подршком помогну тиму да настави успешан европски пут и још једном достојно представи Нови Сад и српски стони тенис.

стк нови сад стони тенис стонотенисерке новог сада
Извор:
Дневник
Пише:
Јово Галић
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВОСАДСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ ПРЕГАЗИЛЕ ХРВАТСКЕ ШАМПИОНЕ У суботу одлучујући дуел за Топ 12
2

НОВОСАДСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ ПРЕГАЗИЛЕ ХРВАТСКЕ ШАМПИОНЕ У суботу одлучујући дуел за Топ 12

29.08.2025. 22:36 12:02
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
(ФОТО) ЗЛАТНА ДОМИНАЦИЈА СТОНОТЕНИСЕРКИ НОВОГ САДА: Осма узастопна титула и историјски рекорд
stk novi sad

(ФОТО) ЗЛАТНА ДОМИНАЦИЈА СТОНОТЕНИСЕРКИ НОВОГ САДА: Осма узастопна титула и историјски рекорд

30.04.2025. 23:08 14:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај