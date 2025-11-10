ЛИГА ШАМПИОНА У УТОРАК У СПЕНСУ: Стонотенисерке Новог Сада на корак ка четвртфиналу
Стонотенисерке Новог Сада у уторак, 11. новембра, од 18.30 часова у стонотениској сали СПЕНС-а дочекују француски Етивал у мечу који може бити кључан у борби за пласман у четвртфинале Лиге шампиона.
Вишеструке шампионке Србије четврту годину заредом наступају у престижној „топ-12“ фази елитног европског такмичења и поново потврђују статус најуспешнијег женског стонотениског клуба у региону.
Под вођством стручног штаба Новосађанке су у претходним колима показале завидан ниво форме, а тријумф над француским представником био би значајан корак ка пласману међу осам најбољих екипа Старог континента.
Меч у СПЕНС-у биће прилика да љубитељи стонотениског спорта виде врхунске поене и узбудљив дуел европских ривала. Организатори позивају све навијаче да својим присуством и подршком помогну тиму да настави успешан европски пут и још једном достојно представи Нови Сад и српски стони тенис.