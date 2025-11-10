ЕВРОЛИГА КАЗНИЛА МОНАКО: Нема сарадње - нема ни нових играча, ударац пред дуеле с вечитим из Београда
10.11.2025. 16:59 17:08
Коментари (0)
Руководство кошаркашке Евролиге саопштило је да је изрекло Монаку привремену забрану регистрације нових играча.
Како се наводи, Монако је прекршио дисциплински правилиник Евролиге у вези са доспелим обавезама и недостављањем потребне документације, као и недостатком сарадње.
Додаје се и да привремена забрана одмах почиње да важи.
Монако се налази на петом месту на табели Евролиге са шест победа и три пораза, а у среду ће гостовати Партизану, након чега ће у четвртак играти против Звезде у Београду.
Пласман обезедио Sofascore