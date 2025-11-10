ЗАВРШНИ ТУРНИР КУПА СРБИЈЕ: Одређени парови полуфинала, Нови Београд брани трофеј
10.11.2025. 18:25 18:29
Жреб завршног турнира Купа Србије у ватерполу одржан је у понедељак у Кући ватерпола у Београду.
Ватерполисти Новог Београда играће против Радничког из Крагујевца у полуфиналу, док ће други пар бити градски ривали Шабац и Сава.
Полуфиналне утакмице Купа Србије играће се 28. новембра, док ће финале бити одржано дан касније.
Трофеј брани Нови Београд, који је прошле године у финалу победио Црвену звезду резултатом 7:6.