ПАРТИЗАН СЕ ОБРАТИО ЕВРОЛИГИ: Не жели повлашћен положај, само уједначен судијски критеријум
Кошаркашки клуб Партизан саопштио је да се званично обратио менаџменту Евролиге са захтевом да заштити основно право на једнаке услове у такмичењу.
– У првих девет утакмица, црно-бели су неретко трпели услед неуједначеног судијског критеријума, као услед неколико очигледних грешака које су имале велики утицај на шансе тима у завршницама мечева. Само неки од најочигледнијих примера су досуђен непостојећи фаул Џабарија Паркера на утакмици потив Милана, недосуђен очигледан аут у корист Партизана на утакмици против Барселоне, као и неједнак критеријум који се најбоље осликава кроз незапамћени однос у броју изведених слободних бацања (31:5) на утакмици против Олимпијакоса – наводи се у саопштењу београдског клуба.
Додаје се да је Партизан током последњих неколико сезона константно увећавао ниво улагања у тим, да су његови навијачи понос читаве Евролиге и да према оценама других тимова, креирају најбољи амбијент у читавом такмичењу.
– Не желимо повлашћен положај, нити било какву врсту гледања кроз прсте, већ само уједначен судијски критеријум на свим наредним утакмицама и прилику да се за победе бори на равноправним основама. У жељи да се заштите, црно-бели ће у будућности захтевати независну експертизу суђења на свакој утакмици, како би се овај изузетно важан сегмент у такмичењу довео на ниво који свима омогућава једнаке услове – додају из Партизана.
На крају се Партизан обратио и навијачима.
– Позивамо наше навијаче да на евентуалне грешке не реагују ван спортских оквира и да не чине ништа што би клубу донело финансијску и репутациону штету. Као најбоље едукована кошаркашка публика, навијачи црно-белих лако препознају ситуације на терену, али их Клуб моли да сву енергију усмере искључиво на подршку тиму како би заједно дошли до веома важне победе у наредном мечу – закључује се у саопштењу.