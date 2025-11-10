"ЈА ИНТЕРВЈУИШЕМ САМО НАЈВЕЋЕ СВИХ ВРЕМЕНА" Чувени ТВ водитељ најавио интервју с Новаком Ђоковићем и упутио му извињење
"Почећу тиме што ћу се извинити", чује се глас Пирса Моргана који гледа према Новаку Ђоковићу.
Потом следе кадрови Новаковог хапшења и депортације из Аустралије уз претеране и неумерене реакције утицајног новинара, како на друштвеним мрежама, тако и у јавним наступима.
„То што си рекао, много говори о томе каква си особа. Само кажем да ја нисам такав“, одговорио му је Србин у једном тренутку.
Нема дилеме за шта се Енглез извинио новом ВИП госту у својој емисији, након што је тек емитована епизода са Кристијаном Роналдом (који је и сам поменуо Ђоковића).
Потом, из првог „тизера“ за нови спортски „блокбастер“ (који ће бити премијерно приказан сутра, у уторак), добили смо наговештаје о чему је све било речи…
Питање: „Да ли део тебе размишља у стилу нисам сигуран да више могу да се такмичим против ових момака на овом нивоу?“
Одговор: „Да, имам више сумњи него пре да ли могу да освајам гренд слемове, посебно против ове двојице“.
Новак је говорио и о тренуцима када је размишљао да одустане…
„Само сам зурио у зид 20 или 30 минута. И то је био први пут да сам се осећао потпуно празно. Само сам желео да повратим љубав и страст према овом спорту, јер сам то изгубио“.
Питање: „Синер, да ли се над њим и даље надвија сенка због оног са дрогом?“
Одговор: „Та сенка ће њега пратити, као што ће мене пратити сенка ковида“.
Додао је…
„Треба њега да питаш“, на шта је Морган одговорио:
„Ја интервјуишем само GOAT-е“.
(ако је потребно појашњење: Највеће свих времена)
Ко једва чека премијеру? Сви једва чекамо!