10.11.2025.
Нови Сад
"ЈА ИНТЕРВЈУИШЕМ САМО НАЈВЕЋЕ СВИХ ВРЕМЕНА" Чувени ТВ водитељ најавио интервју с Новаком Ђоковићем и упутио му извињење

10.11.2025. 20:11
Пише:
Дневник
Извор:
sportklub.rs
новак
Фото: Printscreen/Instagram/piersmorganuncensored

"Почећу тиме што ћу се извинити", чује се глас Пирса Моргана који гледа према Новаку Ђоковићу.

Потом следе кадрови Новаковог хапшења и депортације из Аустралије уз претеране и неумерене реакције утицајног новинара, како на друштвеним мрежама, тако и у јавним наступима.

„То што си рекао, много говори о томе каква си особа. Само кажем да ја нисам такав“, одговорио му је Србин у једном тренутку.

Нема дилеме за шта се Енглез извинио новом ВИП госту у својој емисији, након што је тек емитована епизода са Кристијаном Роналдом (који је и сам поменуо Ђоковића).

Потом, из првог „тизера“ за нови спортски „блокбастер“ (који ће бити премијерно приказан сутра, у уторак), добили смо наговештаје о чему је све било речи…

Питање: „Да ли део тебе размишља у стилу нисам сигуран да више могу да се такмичим против ових момака на овом нивоу?“

Одговор: „Да, имам више сумњи него пре да ли могу да освајам гренд слемове, посебно против ове двојице“.

Новак је говорио и о тренуцима када је размишљао да одустане…

„Само сам зурио у зид 20 или 30 минута. И то је био први пут да сам се осећао потпуно празно. Само сам желео да повратим љубав и страст према овом спорту, јер сам то изгубио“.

Питање: „Синер, да ли се над њим и даље надвија сенка због оног са дрогом?“

Одговор: „Та сенка ће њега пратити, као што ће мене пратити сенка ковида“.

Додао је…

„Треба њега да питаш“, на шта је Морган одговорио:

„Ја интервјуишем само GOAT-е“.

(ако је потребно појашњење: Највеће свих времена)

Ко једва чека премијеру? Сви једва чекамо!

(Sport klub)

