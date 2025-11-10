СЕЛЕКТОР РУКОМЕТАША СРБИЈЕ РАУЛ ГОНЗАЛЕС О НАШЕМ ЈЕЗИКУ, МЕНТАЛИТЕТУ И ЦИЉУ НА ЕП: Мој и ваш народ имају много сличности
Пред српским рукометом поново је нови почетак. Репрезентација годинама нема континуитет у раду, чему су допринеле честе промене селектора. После кратке епизоде Бориса Ројевића и привременог решења Далибора Чутуре, на кормилу „орлова“ налази се светски признати стручњак Раул Гонзалес. Шпанац, који је блистао са Пари Сен Жерменом у Француској и освојио Лигу шампиона са Вардаром, могао би да буде одлучујући фактор у напретку српског рукомета.
Гонзалес је, током припрема репрезентације за Европско првенство, издвојио време за наш лист. Прва тема у „мору“ разговора била је недавно одиграна утакмица са Словенијом, у којој је подмлађени српски тим показао зубе, а селектор имао прилику да види много тога доброг.
– Ово ми је био деби на клупи и задовољан сам како је утакмица протекла. Борили смо се са одличним ривалом до последње секунде и били близу ремија, чак и победе. Имали смо проблеме са повредама, па сам на делу могао да видим младе играче који су храбри и доказали су се. Немамо много времена до Европског првенства, зато морамо брзо да радимо и да се играчи навикну на мој систем, али и ја на њих – рекао је Гонзалес за „Дневник“.
Тренерска каријера
Сијудад Реал (2005–2011)
Атлетико Мадрид (2011–2013)
Вардар (2014–2018)
Македонија (2017–2019)
Пари Сен Жермен (2018–2025)
Селектор који ће са Србијом бити до 2028. године и Олимпијских игара у Лос Анђелесу, годинама је радио у Македонији, па добро познаје менталитет људи с Балкана. Са Вардаром је освојио Лигу шампиона, а управо због тог успеха веома се зближио са играчима и народом.
– Обожавам да радим са људима са Балкана. Рад у Македонији ми је помогао да се лакше зближим са Србијом и тимом. Оно што је одмах видљиво јесте да су менталитети Срба и Шпанаца веома слични. Ваш народ је чврст, храбар, спреман да се бори до краја – и то ми се веома свиђа. Драго ми је што радим са „орловима“ и желим да будем део тима који ће обрадовати нацију – јасан је Раул Гонзалес.
Рад са младима – кључ напретка
Колико Гонзалесу значи бољитак српског рукомета, довољно говори сарадња са млађим селекцијама. Подсетимо, Шпанац је овог лета три недеље радио са младим снагама, а најављује и учесталију сарадњу са јуниорима и селектором Чутуром.
– Нажалост, тренутно немам времена за рад са јуниорима због припрема за Европско првенство, али жељан сам сарадње са Чутуром и његовим изабраницима. То је веома важан део репрезентације, и сигурно је да се управо из те селекције играчи пробијају у први тим. Оно што сам нагласио неколико пута јесте да ми се свиђа како српски играчи размишљају и волим да радим са њима – јасан је седмоструки шампион Француске са Пари Сен Жерменом.
Српске сениоре очекује учешће на Европском првенству, које се игра од 15. јануара до 1. фебруара у Норвешкој, Шведској и Аустрији. Није претерано рећи да имена противника Србије у групи А леде крв у жилама. Пред Гонзалесом и екипом су окршаји са велесилама – Шпанијом и Немачком – као и са веома добром Аустријом.
– Свесни смо да се налазимо у најтежој групи, и то нам је додатни мотив да покажемо колико вредимо. Екипе су изузетно квалитетне, а свакако нам је најважнији први меч, од којег много тога зависи. На промоцији сам истакао да нам је циљ да прођемо групу и стојим иза својих речи – кратко је истакао трофејни стручњак, додајући да ће фокус током ЕХФ недеље националних тимова бити на тренинзима, али и да екипу очекује двомеч са Пољацима.
„ОРЛОВИ" НА ЕП
Група А
15. јануар: Србија – Шпанија (18)
17. јануар: Немачка – Србија (20.30)
19. јануар: Аустрија – Србија (18)
Гонзалес се осврнуо и на дерби сусрет Партизана и Војводине, који је пратио с трибина у друштву првог помоћника Немање Прибака.
– Важно ми је то да будем на утакмицама домаће лиге, да пратим играче и видим на кога могу да рачунам. Обе екипе имају одличне играче, и драго ми је што сам на делу видео Поповића, али и Трнавца, који није био на претходном списку. Имамо врхунске голмане који су константно на високом нивоу, и свакако да ће избор путника за Европско првенство бити тежак. Трнавац је био покретачка снага црно-белих и водио их до победе – а то није податак који се лако занемарује – истакао је селектор Србије.
Гонзалес је, поред дворане на Бањици, у претходном периоду био чест гост и у Новом Саду, Панчеву и Шапцу.
Раул Гонзалес перфектно говори македонски језик, а како је истакао, стреми ка томе да убрзо проговори и српски, што сматра неминовним за успешну сарадњу са нашим рукометашима. Разговор је завршио речима:
– Желим да причам српски, а договорили смо се да ћемо наредни интервју радити на вашем, односно нашем језику.