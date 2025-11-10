overcast clouds
ЖИЖОВИЋЕВА ИДЕЈА НАСТАВЉА ДА ЖИВИ: Раднички представио новог тренера

10.11.2025. 19:31 19:33
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Раднички 1923

Бојан Пузигаћа именован је за тренера фудбалера крагујевачког Радничког, уместо трагично преминулог Младена Жижовића, саопштио је клуб из Шумадије.

Веровали смо у Младена Жижовића и његову визију Радничког. Верујемо и даље у ту визију. Младен није физички са нама, али његова идеја Радничког наставља да живи кроз његове дугогодишње асистенте, Бојана Пузигаћу и Велибора Ђурића истиче се на почетку клупског саопштења. 

Додаје се да, ако неко зна и осећа какав Раднички је желео и замишљао Жижовић, то су Пузигаћа и Ђурић. 

Зато је управа Радничког одлучила да Пузигаћа наследи Жижовића на месту шефа стручног штаба, а да Ђурић остане његов први сарадник и да заједно наставе посао који су започели са Жижовићем. Определили смо се да њих двојица воде са клупе први тим у наставку сезоне. Трагедија која нас је задесила мора да нас уједини и донесе оно што је Жижовић желео да направи у Крагујевцу закључује се у саопштењу.

Жижовић је прошлог понедељка преминуо током утакмице против Младости из Лучана. Раднички због трагедије није играо за викенд меч 15. кола Суперлиге против Чукаричког, па ће Пузигаћа на клупи дебитовати после репрезентативне паузе, 22. новембра, када ће у Крагујевцу гостовати Нови Пазар.

