Новосађанин поставио високе циљеве
ЏУДИСТА ДУШАН ГРАХОВАЦ ИЗ СВАКЕ ПОБЕДЕ И ПОРАЗА ИЗВЛАЧИ ПОУКЕ: Следећа година је моја
Џудиста Душан Граховац оставио је иза себе успешну сезону у којој може да буде задовољан борбама, успесима, па и лекцијама које је савладао.
Као што је и раније говорио за „Дневник“, овај спорт у ком је од шесте године, научио га је много чему, како на такмичарском плану, тако и на животном, а 2025. што се тога тиче, није била изузетак.
Ове сезоне члан Новосадског џудо клуба постао је јуниорски првак Србије, пети у држави у сениорској конкуренцији, освојио је две медаље на европским куповима за јуниоре и заузео пето место на дебију на Светском првенству у Лими у том узрасту, у категорији до 81 кг. Не крије да је медаља била циљ у главном граду Перуа, на планетарном шампионату. Био је близу ње, али је изгубио у борби за треће место.
– Што се тиче конкуренције, очекивао сам да ће бити јако такмичење, јер на светска и европска првенства долазе само најбољи. Припремио сам се добро, физички и ментално, а и у тренажном процесу сам стварно био добар. Циљао сам медаљу, као и увек, али овог пута нисам успео да дођем до ње. На сваком такмичењу недостаје нешто, увек може нешто боље да се уради, тако да су и овде неки ситни детаљи преломили да ја не узмем бронзу, мислим да то није била нека круцијална ствар... можда пад концентрације, благи умор, лошија борба за гард... – истакао је Граховац за „Дневник“.
Има у ризници новосадски џудиста бронзу са СП за кадете из 2022, годину дана после био је пети на свету, а на европским првенствима се, такође, домогао постоља и то три пута као кадет (сребро 2021. и бронзе 2022. и 2023). На јуниорском дебију на СП, остао је без одличја, али сада поразе прихвата другачије.
– Искрено, што сам старији могу да кажем да се боље носим с поразима, у смислу да не прихватам то тако драматично као када сам био млађи, што је нормално. Наравно, тешко ми то пада, јер много радим за свако такмичење, трудим се, скидам килограме, одричем се многих ствари у приватном животу и увек циљам медаљу. Као и у животу, када не остварите нешто што сте замислили разочарате се. И даље ми тешко пада пораз и падаће ми увек, али ми је драго што сада успевам да видим грешке које сам направио и знам на чему треба да радим, што је најбитније – објаснио је Граховац.
Сребро и бронза тестови
Душан Граховац је у 2025. години освојио и две медаље на европским јуниорским куповима – сребро у Прагу и бронзу у мађарском Пакшу.
– Биле су то квалификације за европско и светско и искрено, много су ми значила та такмичења да видим да сам, након што сам био болестан, успео да се вратим. Били су то тестови за мене пре великих надметања – рекао је Душан.
Узимајући у обзир околности након којих је закорачио у ову сезону, Душан је одрадио одличан посао на струњачи. У 2024. је имао мононуклеозу и није тренирао целе године.
– Полако сам се враћао, а са озбиљним тренинзима сам почео у априлу и за кратак период сам доста урадио. Имам још простора за напредак и могу да будем још бољи физички и технички – рекао је Граховац.
Зато у следећу сезону, последњу у јуниорском узрасту, улази с већим циљевима.
– Очекујем да од следеће сезоне крене оно право. Само да ме послужи здравље, да немам повреда и да могу да наставим да тренирам као до сада. Мислим да ће следећа година бити моја – поручио је Душан Граховац.