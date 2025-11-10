Од суботе тренирају у Новом Саду
„ОРЛИЋИ“ НА ОКУПУ – Бата Мирковић: Новембарски термин специфичан, тежак посао против Чешке и САД
Млада фудбалска репрезентација (У-21) окупила се у понедељак у Београду пред дуеле с Чешком и Сједињеним Америчким Државама.
„Орлићи“ ће у новембарском прозору играти две пријатељске утакмице: са Чешком у Пардубицама (14. новембар од 18.00) и са Сједињеним Америчким Државама у Бачкој Тополи (18. новембар од 18.00).
Селектор Зоран Мирковић окупио је ”орлиће” у Београду, док је у послеподневним часовима одрађен и први тренинг, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови. Изабраници селектора Мирковића тренираће у СЦ ФСС до среде, када их очекује пут у Чешку, потом званични тренинг, а онда и утакмица.
У суботу, млади тим Србије сели се у Нови Сад, где ће боравити до уторка и тренирати на стадиону „Карађорђе”, у СЦ „Вујадин Бошков” и на стадиону ”ТСЦ арена” пред утакмицу са САД.
По окупљању екипе, за званични сајт и Јутјуб канал Фудбалског савеза Србије говорио је селектор Зоран Мирковић, који је истакао специфичност новембарског термина, будући да је добар број фудбалера младе репрезентације на списку А тима или омладинске селекције.
– Новембарски термин је специфичан, практично наша селекција налази се негде између обавеза А и У-19 селекције, које очекују квалификације за Светско првенство, односно Европско првенство. Због поменутих обавеза, у односу на онај први списак из септембра, на овом окупљању не можемо да рачунамо на тринаест играча. То смо искористили да позовемо групу играча који нису раније били са нама, да видимо какав утисак ће оставити на тренинзима и контролним утакмицама и да ли можемо да се на њих ослонимо у будућности.
О ривалима у предстојећим мечевима – Чешкој и САД, само речи хвале, јер се ради о веома озбиљним противницима.
– Чеси су у процесу такмичења, с обзиром да играју квалификације за Европско првенство 2027. Биће то одлична провера за нас, да видимо где смо у овом тренутку. Американци су оставили на мене невероватан утисак. Недавно су играли У-20 Светско првенство и побеђивали су Француску, Италију… то је изузетна селекција, физички спремна, доминирају брзином и техником. Очекује нас тежак посао.
На списку селектора Мирковића уместо повређених Немање Трифуновића (Партизан) и Михаила Ивановића (Милвол) накнадно су позвани Михајло Петковић (Нови Пазар) и Јован Мијатовић (Леувен), док су се екипи прикључили и голмани Лазар Каличанин (Чукарички) и Жељко Виторовић (Есторил).