overcast clouds
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Од суботе тренирају у Новом Саду

„ОРЛИЋИ“ НА ОКУПУ – Бата Мирковић: Новембарски термин специфичан, тежак посао против Чешке и САД

10.11.2025. 18:13 18:16
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Млада фудбалска репрезентација (У-21) окупила се у понедељак у Београду пред дуеле с Чешком и Сједињеним Америчким Државама.

„Орлићи“ ће у новембарском прозору играти две пријатељске утакмице: са Чешком у Пардубицама (14. новембар од 18.00) и са Сједињеним Америчким Државама у Бачкој Тополи (18. новембар од 18.00).

Селектор Зоран Мирковић окупио је ”орлиће” у Београду, док је у послеподневним часовима одрађен и први тренинг, у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови. Изабраници селектора Мирковића тренираће у СЦ ФСС до среде, када их очекује пут у Чешку, потом званични тренинг, а онда и утакмица.

У суботу, млади тим Србије сели се у Нови Сад, где ће боравити до уторка и тренирати на стадиону Карађорђе”, у СЦ Вујадин Бошков” и на стадиону ”ТСЦ арена” пред утакмицу са САД.

По окупљању екипе, за званични сајт и Јутјуб канал Фудбалског савеза Србије говорио је селектор Зоран Мирковић, који је истакао специфичност новембарског термина, будући да је добар број фудбалера младе репрезентације на списку А тима или омладинске селекције.

– Новембарски термин је специфичан, практично наша селекција налази се негде између обавеза А и У-19 селекције, које очекују квалификације за Светско првенство, односно Европско првенство. Због поменутих обавеза, у односу на онај први списак из септембра, на овом окупљању не можемо да рачунамо на тринаест играча. То смо искористили да позовемо групу играча који нису раније били са нама, да видимо какав утисак ће оставити на тренинзима и контролним утакмицама и да ли можемо да се на њих ослонимо у будућности.

О ривалима у предстојећим мечевима – Чешкој и САД, само речи хвале, јер се ради о веома озбиљним противницима.

– Чеси су у процесу такмичења, с обзиром да играју квалификације за Европско првенство 2027. Биће то одлична провера за нас, да видимо где смо у овом тренутку. Американци су оставили на мене невероватан утисак. Недавно су играли У-20 Светско првенство и побеђивали су Француску, Италију… то је изузетна селекција, физички спремна, доминирају брзином и техником. Очекује нас тежак посао.

На списку селектора Мирковића уместо повређених Немање Трифуновића (Партизан) и Михаила Ивановића (Милвол) накнадно су позвани Михајло Петковић (Нови Пазар) и Јован Мијатовић (Леувен), док су се екипи прикључили и голмани Лазар Каличанин (Чукарички) и Жељко Виторовић (Есторил).

фудбалска репрезентација србије зоран мирковић фудбал
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИРКОВИЋ САОПШТИО СПИСАК „ОРЛИЋА“: Провере за ЕУРО против Чешке и САД, припреме и у Новом Саду

Вошин Букинац у екипи

спорт

МИРКОВИЋ САОПШТИО СПИСАК „ОРЛИЋА“: Провере за ЕУРО против Чешке и САД, припреме и у Новом Саду

07.11.2025. 11:14 11:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ОРЛИЋИ“ ПОРАЖЕНИ У ФРАНЦУСКОЈ: Бата Мирковић дао шансу свим играчима
спорт

„ОРЛИЋИ“ ПОРАЖЕНИ У ФРАНЦУСКОЈ: Бата Мирковић дао шансу свим играчима

09.09.2025. 10:37 10:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај